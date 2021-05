Camas: el cierre de una línea en el colegio de Coca de la Piñera llega al Parlamento

El diputado de Adelante por la provincia de Sevilla, Ismael Sánchez, presentará una iniciativa en el Parlamento andaluz interpelando al consejero de Educación sobre los motivos por lo que se ha decidido el cierre de una línea en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Maestro Arturo Giner, de la barriada de Coca de la Piñera, en Camas.

Según ha explicado la formación, tanto la asociación vecinal Vicente Aleixandre como desde la comunidad educativa le han trasladado "su preocupación" por esta decisión, durante una reciente visita a Camas.

En un comunicado, Adelante señala que, además de preguntar al consejero de Educación, se exigirá que se "revierta" el cierre y se mantengan las líneas educativas en el centro.

"El CEIP Maestro Arturo Giner sigue teniendo caracolas y mucho nos tenemos que la intención de la Junta sea ir cerrando unidades para eliminar dichas caracolas, en lugar de hacer la inversión de infraestructura que necesita el colegio y que, a pesar de estar contemplada desde hace muchos años, no se lleva a cabo", ha declarado el diputado andaluz.

En este sentido, Sánchez ha mantenido una reunión junto al portavoz del grupo municipal de IU Camas, Cristóbal Navarrete; el presidente de la asociación vecinal Vicente Aleixandre, y con el director de dicho centro escolar, Juan Carlos Jurado.

"Nos preocupa que en los planes de la Junta esté la desaparición paulatina de unidades en este centro de Camas y su cierre definitivo, dentro de la política de desmantelamiento de la educación pública emprendida por el Gobierno andaluz", ha señalado Sánchez, al tiempo que ha destacado que la bajada de la natalidad "no puede ser en ningún caso una excusa para esta decisión, ya que según nos trasladan desde la dirección del centro, ha recibido once peticiones de nueva matriculación que no se van a poder atender".

Asimismo, el parlamentario ha calificado de "catastrófico" el cierre propuesto, ya que en la barriada de Coca de la Piñera no hay otro colegio de educación Primaria, el alumnado tendría que acudir al pueblo de Camas o al barrio de la Pañoleta "requiriendo para ello desplazamientos". "Se trata de un colegio con muchísimo reconocimiento por parte de la comunidad educativa, con un óptimo proyecto curricular y un alto porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales", ha añadido.

Por último, el diputado sevillano ha anunciado que se va a trasladar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, como administración competente, la demanda de instalación de pantallas fonoabsorbentes, ya que el CEIP Arturo Giner está ubicado a cinco metros de la autovía A-49, "sufriendo, de este modo, todo el ruido del tráfico rodado en una carretera como ésta en la que hay un alto volumen de tránsito".