Detenido un hombre que intentó quemar a su ex pareja en Camas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre identificado mediante las iniciales A. M. R. por intentar quemar a su pareja en Camas. Los hechos ocurrieron a mediados del mes de mayo, cuando se declaró un incendio en un bloque de pisos de la calle Valldemosa de este municipio. Los Bomberos tuvieron que intervenir y comprobaron que, en la segunda planta, donde vivía la denunciante junto con su pareja, había una bombona de butano, acelerante y unas zapatillas deportivas que podían ser del presunto autor del incendio.

Los investigadores sospecharon que el autor se tenía que haber quemado al intentar incendiar el bloque, y que debería tener lesiones de cierta consideración. Los policías peinaron los hospitales de la ciudad, hasta encontrar que en uno de ellos había estado ingresado por quemaduras graves la ex pareja de la denunciante. Este hombre había pedido el alta voluntaria días antes de que lo localizara la Policía, a pesar de las quemaduras que sufría en las piernas.

Los agentes localizaron al sospechoso en cuestión de horas en su domicilio y procedieron a su detención. Se le imputan los delitos de violencia de género y tentativa de homicidio. Este tipo de violencia tiene varios precedentes en Sevilla. En septiembre de 2019, un hombre prendió fuego al piso de su ex compañera sentimental en la calle Alejandro Collantes, en el barrio de Nervión. En enero de 2020, otro maltratador intentó quemar la casa de su ex novia en Castilleja de la Cuesta. El año pasado, un hombre quemó el coche de su ex mujer en la barriada de San Diego en venganza por la separación.

No ha sido ésta la única operación que ha desarrollado la Policía Nacional en Camas. Dos hombres fueron detenidos hace unos días por cometer un robo con violencia e intimidación en este municipio. La víctima es un joven que se encontraba en una máquina expendedora de refrescos y comida en la calle Betis de Camas. Allí, cuando estaba recogiendo su compra, fue abordado por dos individuos. Mientras uno le agarraba y le ponía un cuchillo en el cuello, el otro le golpeaba y le quitaba el dinero y el móvil.

Gracias a las imágenes de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, la Policía pudo identificar a los dos autores, que tenían antecedentes por delitos graves. Uno de ellos, identificado mediante las iniciales A. G. V., de 35 años, acababa de salir de prisión por un robo en un domicilio habitado. El otro detenido, J. A. C. E., estuvo también en prisión por una tentativa de homicidio. Las detenciones las hizo el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de la Policía Nacional en Camas, en colaboración con la Brigada de Seguridad Ciudadana.