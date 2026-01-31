El Ayuntamiento de Salteras renueva su equipo de gobierno

En el pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Salteras tomaron posesión las nuevas concejalas Dña. María Dolores Gelo Jaime y María Dolores Antúnez Mateos, en el marco de una renovación del grupo municipal y del equipo de gobierno, que incluye también la incorporación de Joaquina María Fernández Santos.

El alcalde de Salteras, José Antonio Alfaro Manzano, ha señalado que con la incorporación de María Dolores Gelo Jaime, María Dolores Antúnez Mateos y Joaquina María Fernández Santos sigue reforzando el equipo de gobierno "con personas comprometidas con Salteras. Afrontamos esta nueva etapa con una hoja de ruta clara basada en la honestidad, el trabajo diario, la utilidad de cada decisión y la cercanía permanente con nuestros vecinos y vecinas".

De este modo, María Dolores Gelo Jaime asume las delegaciones de Deporte y Desarrollo Tecnológico, con especial atención a los proyectos vinculados al Centro Vuela y al fomento de la actividad deportiva en el municipio. Por su parte, María Dolores Antúnez Mateos estará al frente de Cohesión Social, Igualdad y Sanidad, coordinando los servicios sociales, programas de igualdad y diversidad, cooperación, infancia y sanidad.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salteras queda estructurado con Francisco José Alarcón Silva como primer teniente de alcalde, responsable de las áreas de Economía, Gobierno Interior, Fiestas Mayores y Envejecimiento Activo; Joaquina María Fernández Santos como segunda teniente de alcalde, al frente de Infraestructuras, Medio Ambiente y Urbanismo; Rocío Silva Bernal como Tercera Teniente de Alcalde, responsable de Dinamización Cultural y Seguridad Ciudadana; y María Victoria Arellano Orden como cuarta teniente de alcalde, con las áreas de Presidencia, Desarrollo Local y Educación.

Cada uno de los miembros del equipo ejercerá la dirección y gestión de sus respectivas áreas, garantizando la coordinación y la eficacia en el desarrollo de los proyectos municipales. Con esta renovación, el Ayuntamiento de Salteras refuerza su compromiso con el bienestar de los vecinos y vecinas, así como con la modernización y mejora continua de los servicios públicos municipales.