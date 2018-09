Bomberos de Tercera

Los Bomberos del Aljarafe viven una situación surrealista. Tienen unos equipos punteros para rescates en el Metro pero no los pueden utilizar porque se ha agotado el presupuesto y no pueden hacer prácticas. Es decir, si hay un accidente en el Metro acudirán sin los equipos especializados y llevarán las bombonas de oxígeno que usan a diario, que tienen una autonomía tres veces inferior.

No sólo no disponen de una UVI móvil ni de una ambulancia, sino que lo máximo que llevan encima de material sanitario es un botiquín similar al que hay en cualquier empresa facilitado por la mutua. Dentro del botiquín llevan unas máscaras buconasales que tienen más de veinte años, unas vendas estériles, gasas y poco más.

En el parque de Mairena del Aljarafe hay actualmente cuatro vehículos averiados, que están pendiente de reparación, pero sin presupuesto es díficil que se arreglen. Uno de los camiones se ha pasado varios meses inutilizado porque se había pinchado una rueda. Como no había dinero, no se podía arreglar el pinchazo. El camión se pasó aparcado al sol más de medio año y el resto de neumáticos se cristalizaron. Por no reparar un pinchazo, hubo que cambiar las cuatro ruedas, con el consiguiente incremento en el coste.

Las taquillas del parque de Mairena parecen las de una oficina o un gimnasio cualquiera. Son muy estrechas y no son aptas para introducir un equipo especializado de Bomberos. Muchas de ellas están rotas o no pueden cerrarse por la cantidad de prendas que hay dentro.

Debajo de la zona de taquillas está el gimnasio, que los propios bomberos han creado con elementos que han traído ellos mismos. Un saco de boxeo cuelga del techo y hay un banco de abdominales y una barra con pesas. Poco más. La torre, esencial para los entrenamientos en altura, no se puede utilizar. Tampoco participan en simulacros.

Los vehículos más modernos tienen once años. Los más antiguos superan los 23. Los Bomberos del Aljarafe cubren 32 municipios, con una enorme extensión de kilómetros de río. Sólo tienen un traje de neopreno por cabeza, pero ni equipo de buceo ni siquiera unas aletas.

"Ni un triste flotador", ironiza Francisco Algaba, presidente de la junta de personal de la Mancomunidad del Aljarafe y bombero del parque de Mairena. Algaba participó en un rescate en el río en el los bomberos pasaron más de media hora sujetando a un hombre que había caído al Guadalquivir esperando a que llegaran los Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla con una barca.

La comparación con la capital es odiosa. A un incendio en una vivienda de Sevilla acude por sistema una dotación mínima de 17 bomberos, repartidos en un vehículo ligero de mando con un conductor y un sargento; una bomba urbana ligera con un conductor, un cabo y cuatro bomberos; un vehículo urbano pesado, con la misma dotación; una autoescala, con un conductor y dos bomberos; y una ambulancia, en la que irán otros tres bomberos.

Si el incendio es en cualquiera de los 32 municipios que atiende el parque del Aljarafe, la dotación máxima será, en primera respuesta, de seis bomberos. Y eso si hay suerte y ese día hay seis de guardia. Puede que toque un día con sólo tres bomberos.

Cierto es que luego acudirán bomberos de otros parques de refuerzo, pero hay que tener en cuenta que un fuego suele quemar una vivienda entera en poco más de diez minutos. El Aljarafe mantiene dos parques abiertos, el de Mairena y el de Santiponce, algo de lo que se quejan los propios bomberos, que preferirían estar reunidos todos en el de Mairena y atender todas las salidas con una dotación mayor.

De nuevo esta división tiene un punto surrealista. La Mancomunidad tiene acuerdo con una gasolinera de Mairena para el repostaje de los camiones de Bomberos, pero no con una de Santiponce. Así que los vehículos de este parque tienen que ir a Mairena cada vez que hay que echar gasolina. Hay una gasolinera junto al parque de Santiponce, pero no hay convenio con ella.

El material también presenta muchas deficiencias. Botas rotas, trajes con agujeros... Ni siquiera hay unos guantes de vinilo para practicar unos primeros auxilios. Al tener que atender muchos incendios de pastos, la falta de vehículos especiales para caminos y zonas rurales lleva a introducir en estas zonas vehículos urbanos, con el consiguiente desgaste. Los equipos no están en los camiones, sino en el parque.

Es decir, hay que cargarlos cada vez que hay una llamada, lo que incrementa el tiempo de respuesta. En cada salida hay que cerrar el parque porque no se queda nadie dentro. La tablet con la que consultan una dirección en el mapa va con retraso, por lo que es habitual que los camiones se paren en los cruces a esperar a que el GPS posicione correctamente el lugar por el que van circulando.

El parque no tiene capacidad para atender dos siniestros a la vez. "Lo que nos separa de Sevilla es un río, pero realmente aquí se presta un servicio de tercera, ni siquiera de segunda". Hay 43 bomberos en el Aljarafe, cuando debería haber 67. Atienden a una población aproximada de 372.000 habitantes. En Sevilla hay unos 500 bomberos para casi 700.000 personas.

En el fondo, dicen los propios bomberos, todo se reduce a una cuestión de presupuesto, que es inferior a tres millones de euros y se gasta todo en personal. Poco ayuda el embrollo administrativo en el que están. Dependen de la Mancomunidad pero reciben fondos de ésta y de la Diputación. El cierre del parque de Coria, en el que había bomberos voluntarios, les ha sobrecargado aún más.