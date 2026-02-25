El Conservatorio de Coria del Río reclama una ampliación urgente de plazas

El Conservatorio Elemental de Música Pedro Gámez Laserna de Coria del Río aguarda la resolución de la Consejería de Desarrollo Educativo sobre la ampliación de plazas para el curso próximo. La oferta educativa se aprobará previsiblemente en marzo, mientras la comunidad educativa y el PSOE municipal insisten en la necesidad "de incrementar el número de vacantes disponibles tras más de una década sin modificaciones".

El centro permanece con 36 plazas de nuevo ingreso desde 2013, una cifra que no se ha actualizado pese al crecimiento demográfico de la zona. Junto al conservatorio de Mairena del Aljarafe, este es el único centro público de enseñanzas musicales que da cobertura al Aljarafe y el área metropolitana de Sevilla, atendiendo a una población superior a 80.000 habitantes de Coria del Río, La Puebla del Río, Gelves, Almensilla, Palomares del Río y Bollullos de la Mitación.

David Díaz, secretario general del PSOE de Coria, ha recordado que "el año pasado la consejera ignoró nuestra reivindicación" y ha mostrado su preocupación ante la situación: "Confiamos en que este año no volvamos a ser los grandes olvidados, y que contemos con una planificación educativa acorde a nuestra población con el consiguiente aumento del número de plazas".

Aspirantes sin plazas pese a superar las pruebas

La limitación de plazas provoca que numerosos aspirantes se queden sin acceso a la formación musical pública cada curso, incluso cuando cumplen los requisitos y superan las pruebas de acceso. Esta situación, según los socialistas, "no sólo restringe el derecho a la educación artística, sino que compromete el desarrollo cultural de toda la comarca".