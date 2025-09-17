Familias del colegio Giner de los Ríos denuncian discriminaciones en el acceso a los institutos de Mairena del Aljarafe

Las familias del alumnado del colegio público Francisco Giner de los Ríos, situado en el Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe, denuncian que sus hijos e hijas están sufriendo una situación de discriminación y de vulneración de derechos en el acceso a las plazas de uno de los institutos de su barrio, el IES Hipatia.

Estas familias han iniciado protestas para reclamar un cambio en el sistema de adscripción y que se aplique la normativa legal de manera que sus hijos puedan acceder a este instituto en igualdad de condiciones. De no aplicarse esta normativa, sus hijos e hijas se quedarán sin ninguna plaza a partir del curso 2026/2027 en el centro de secundaria adscrito a su colegio, y en el que ya están matriculados sus hermanos mayores.

A través del AMPA del colegio y con su apoyo, el pasado mes de mayo, las familias remitieron un escrito a la delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Planificación de la Junta y al Defensor del Pueblo Andaluz. En este documento explicaban que, en la actualidad, el colegio Francisco Giner de los Ríos sufre un trato desigual con respecto a otros dos centros públicos de la zona: el CEIP Malala y el CEIP Los Rosales. Sólo el Defensor del Pueblo ha respondido a esta queja de manera oficial. Y la Consejería de Desarrollo Educativo ha ignorado a estas familias, según los demandantes.

El 100% del alumnado del CEIP Malala y el CEIP Los Rosales tiene garantizado su acceso al IES Hipatia. Oficialmente, el cupo del Giner de los Ríos para este instituto es del 50% de su alumnado, pero la realidad, en la práctica, es que sus alumnos solo tienen opción a las plazas que los otros dos colegios no cubren. “Nuestros hijos se quedan con las plazas sobrantes y, además, tienen que competir entre ellos por esas plazas a través de un proceso de baremación. No es justo ni legal. Es el instituto de su barrio y en él ya están escolarizados sus hermanos mayores”, lamentan desde el AMPA.

La situación ya es desigual, pero preocupa especialmente de cara al curso 2026/2027. El incremento de la natalidad en Mairena del Aljarafe obligó a tomar medidas extraordinarias durante el curso 2017/2018. Entre ellas, que el CEIP Malala pasara de dos a cuatro líneas en primero de Infantil (3 años). En el curso 2026/2027, esos niños entrarán en el instituto, en primero de ESO.

Según alerta el AMPA, esta situación provocará que el alumnado del CEIP Malala ocupe casi todas las plazas disponibles en el IES Hipatia. A eso se suman las dos líneas existentes en el CEIP Los Rosales, que también tiene concedida el 100% de su adscripción. El resultado, advierten, es que ningún alumno del Giner de los Ríos tendrá derecho a acceder al instituto adscrito y en el que ya están sus hermanos mayores. Esto provocará en muchas familias un problema grave de conciliación, algo que, sin embargo, está contemplado legalmente como criterio prioritario para el acceso a los centros soportados con fondos públicos.

“Nos estamos movilizando porque ese momento se acerca y todos vemos lo que va a ocurrir si no se toman medidas al respecto. Nuestros hijos serán desplazados lejos de su entorno, por un sistema arbitrario, injusto y que vulnera lo que refleja la ley. Las familias deberán de llevar a sus hijos a centros distintos, por no aplicar la ley vigente a favor de otros centros educativos”, insisten desde el AMPA.

Las familias añaden que “no tiene sentido que alumnos de otros centros adscritos, que ya ni siquiera reside en el municipio ni tiene hermanos mayores matriculados en el Hipatia, accedan al instituto por delante de otros alumnos de un centro adscrito que sí siguen residiendo en Mairena y tienen a sus hermanos matriculados en este IES”.

La denuncia subraya tres argumentos legales para exigir un cambio en el sistema de adscripción. El primero, la ruptura del principio de igualdad de acceso a la educación pública. El segundo, la falta de criterios comunes para los tres colegios adscritos al IES Hipatia. Y el tercero, la vulneración del derecho a la conciliación familiar.

“En el escenario actual, se darán situaciones como que un niño no pueda acceder al instituto en el que está matriculado su hermano. Habrá niños que sean desplazados lejos de sus casas, e incluso a otros municipios. También puede ocurrir que jóvenes que viven al lado del Hipatia no tengan plaza en el instituto, mientras que otros que vivan en el otro extremo de Mairena e incluso en pueblos cercanos sí la tengan, solo por el hecho de que hace nueve años se matricularon en el CEIP Malala y ahora tienen ese privilegio”, insisten desde el AMPA.

La normativa autonómica establece que, a la hora de acceder a un centro educativo, deben valorarse cuestiones como la proximidad del domicilio, la existencia de hermanos en el centro y la situación y localización laboral de los padres. Sin embargo, según los denunciantes, estos criterios únicamente se aplican a los alumnos del CEIP Francisco Giner de los Ríos, que son los únicos alumnos baremados. Los otros dos centros adscritos acceden de forma directa, sin atender a que cumplan ningún requisito.

Menos diversidad social y cultural

Fuentes del sector educativo advierten además de que no resulta recomendable que todas las plazas de un instituto sean cubiertas por alumnado procedente de un único colegio. “Esta situación reduce la diversidad social y cultural del aula, empobrece la convivencia y limita la oportunidad de que los estudiantes desarrollen habilidades sociales más amplias, como la empatía o la capacidad de adaptación. La mezcla de trayectorias escolares y experiencias vitales es clave para enriquecer el aprendizaje y fomentar un clima educativo más abierto y plural”, apuntan estas fuentes.

“Además, cuando un grupo entra al completo desde un mismo centro, tienden a mantenerse dinámicas previas, a veces negativas, que dificultan la renovación de roles y relaciones. El paso a la Educación Secundaria Obligatoria debería ser una oportunidad para que el alumnado se redescubra en un entorno nuevo, más equilibrado”, razona esta fuente del sector educativo.

Sin respuesta oficial de Educación

El escrito enviado a la delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional también recuerda que la Ley Orgánica de Educación obliga a adaptar la oferta educativa a la realidad demográfica. “Consideramos que esta obligación está en riesgo en Mairena del Aljarafe”, sostienen desde el AMPA. En el municipio ya se han producido aumentos de ratio y aperturas de nuevas líneas por el crecimiento de la población. “Hay un proyecto para construir un nuevo instituto, pero está en el limbo y nuestra necesidad es inminente e inaplazable”, apuntan las mismas fuentes.

El temor de las familias es claro y objetivo: “Si se sigue ignorando la aplicación de la ley, las familias tendrán que estar un mínimo de 4 años (duración de la educación secundaria obligatoria) tratando de conciliar su vida laboral con el hecho de tener a cada uno de sus hijos escolarizados en institutos distintos repartidos por el municipio. No es un capricho o una preferencia. Exigimos que se aplique la ley. Es una situación de desigualdad que no tiene justificación pedagógica, territorial, social ni legal. Solo se entiende por la inercia de un sistema mal diseñado”, destacan desde el AMPA.

Las familias aseguran haber esperado pacientemente una respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pero el plazo legal ha expirado y la Junta de Andalucía sigue ignorando esta denuncia. Por esta razón, estos padres han anunciado movilizaciones en las próximas semanas para exigir que se repartan las plazas del IES Hipatia con criterios igualitarios entre los tres colegios adscritos, que se establezca un baremo común y que se garantice la igualdad y la conciliación familiar.