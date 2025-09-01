FÚTBOL
Investigadas dos mujeres por calumniar a la Policía Local de Castilleja

Afirmaron en las redes que un policía dio una paliza y robó a un familiar

Un agente de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, en una imagen de archivo.
La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha denunciado a dos mujeres vecinas de la localidad tras difamar a los agentes que detuvieron a un miembro de su familia, afirmando que le dieron una paliza y le robaron sus pertenencias.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los agentes detectaron en redes sociales una publicación tras la detención de un individuo, afirmando las ahora investigadas que, en la Jefatura "le habían pegado una paliza, le habían robado y varias cosas más".

Una patrulla policial se personó en el domicilio de ambas para comunicarles que estaban siendo investigadas por presuntos delito de calumnias, para instruir diligencias judiciales contra ellas.

