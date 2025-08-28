Melody, Rafa Sánchez y Cantores de Híspalis actuarán en la Feria de Castilleja de la Cuesta

Castilleja de la Cuesta celebra, entre el 18 y el 21 de septiembre, su Feria 2025. Este año con un cartel que tiene a Melody, a Rafa Sánchez de La Unión y a Cantores de Híspalis. Completarán el programa La Comparsa La Tribu, Somos del Sur y un Homenaje a las Sevillanas de los Hermanos Reyes.

La alcaldesa, Carmen Herrera, acompañada del delegado de Festejos, Antonio de la Rosa, ha presentado las actividades previstas para esta Feria 2025, que llega a su séptima edición, siendo nuevamente un referente en el Aljarafe por su ambiente familiar y por su programa de grandes concierto, todos gratuitos. Además, un año más habrá una decena de estands, repartidos por el recinto ferial, con la mejor gastronomía.

“Es una alegría que podáis asistir de nuevo al recinto ferial para disfrutar de estos cuatro días que hemos organizado con tanta ilusión”, ha asegurado Herrera que ha subrayado que “cada año esta feria se convierte en punto de encuentro de amigos y familia. Un espacio donde vecinos/as y visitantes de todas las edades compartimos momentos de alegría, Cultura y convivencia”.

Este año volverá la caseta dedicada a los/as jóvenes con una zona para chicos y chicas de entre 12 y 16 años, donde podrán jugar a videojuegos, a juegos interactivos, y donde también habrá colchonetas. Para los más pequeños, habrá una zona de hinchables, atracciones y cacharritos y un servicio de ludoteca, disponible para las familias que lo deseen, también durante la celebración de los distintos conciertos.