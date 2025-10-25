Palomares suspende las fiestas de Halloween por respeto a la familia de Jesús, asesinado hace tres años

El Ayuntamiento de Palomares ha suspendido un año más las fiestas de Halloween en el municipo, en señal de respeto a la familia de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que fue asesinado en la puerta de su casa la madrugada del 1 de noviembre de 2022. Así lo ha ordenado el alcalde, Manuel Benjumea, en un bando publicado este sábado.

"El próximo 1 de noviembre de 2025 se cumplirán tres años de un hecho que marcó profundamente a Palomares del Río y que continúa presente en la memoria colectiva de nuestro municipio", arranca el bando. "En 2022 nos vimos golpeados por la pérdida de Jesús Rosado Jiménez, un joven de nuestro pueblo, lleno de ilusión y proyectos de vida, cuya muerte se produjo en un contexto trágico e injusto".

"Desde aquel triste suceso, los vecinos de Palomares del Río han demostrado, una y otra vez, su cercanía y apoyo a la familia de Jesús, acompañándola con afecto, respeto y fortaleza en este difícil camino", añade el bando del alcalde.

"En consideración a su recuerdo y al dolor que todavía hoy se vive", el Ayuntamiento de Palomares ha acordado nuevamente "no realizar actos, celebraciones ni actividades culturales relacionadas con la festividad de Halloween en esa fecha". "Del mismo modo, no se permitirá el uso de espacios o instalaciones públicas para organizar eventos vinculados a dicha celebración. Queremos seguir siendo un ejemplo de pueblo solidario, manteniendo vivo el recuerdo de Jesús y respaldando a quienes continúan sintiendo su ausencia", añade el regidor.

El bando acaba con la frase "Justicia para Jesús Rosado Jiménez. In memoriam". Tanto en 2023 como en 2024, el Ayuntamiento de Palomares tomó la misma decisión de cara a las fiestas de Halloween, mostrando así una gran empatía y cercanía hacia la familia de la víctima.

Jesús fue asaltado por un grupo de cinco personas, la mayoría de ellos menores de edad. Uno de ellos le propinó varios golpes con una barra extensible y otro le asestó dos puñaladas, una de las cuales resultó mortal porque le dañó el corazón. El crimen se cometió en la puerta de la vivienda de la víctima, en la urbanización la Mampela de Palomares. El joven regresaba a su casa solo de madrugada, tras haber estado en Sevilla varias horas y haberse encontrado con su hermano en un parque del pueblo para que éste le diera las llaves de la casa.

Uno de los asesinos, conocido como el Cardo, era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y fue condenado a nueve años de internamiento en régimen cerrado. El Cardo fue excarcelado recientemente para acudir al funeral de su abuela en Coria del Río, de donde es natural y donde residía. El segundo acusado, el Kirro, de 18 años en el momento del crimen, está en prisión provisional a la espera de que termine la instrucción del caso y se señale el juicio. Al igual que ocurrió en el caso de Marta del Castillo, en este asunto también habrá dos juicios, uno en la jurisdicción de menores y otro en la de mayores, lo que supone redoblar el dolor de la familia, al tener que prepararse para dos procesos judiciales distintos y tener que revivir dos veces el brutal asesinato de su hijo.

Desde el primer momento, el pueblo de Palomares se ha volcado con la familia de Jesús Rosado Jiménez, a la que arropó en una multitudinaria manifestación por las calles de Palomares a los pocos meses del crimen. Al año siguiente, en septiembre, coincidiendo con el cumpleaños de Jesús, se celebró un emotivo homenaje en el parque de la Mampela, que cambió su nombre al de Parque Jesús Rosado Jiménez.