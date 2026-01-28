El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe renueva su certificación contra violencia de género

Parte de la Comisión de Violencia de Género del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha renovado este miércoles su certificación como Centro comprometido contra la violencia de género. El reconocimiento, otorgado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, consolida el trabajo desarrollado por este hospital en la identificación, abordaje y acompañamiento de mujeres víctimas de esta problemática social.

Durante el año pasado, el centro sanitario atendió a 67 mujeres víctimas de violencia física o psicológica. La renovación de esta acreditación sitúa al hospital como referente en la lucha contra la violencia machista desde el ámbito sanitario, permitiendo desarrollar estrategias de prevención, detección temprana y seguimiento de casos.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) ha evaluado diversos aspectos relacionados con la asistencia y gestión que realiza el centro para abordar este problema. Entre los elementos analizados se encuentran la formación de los profesionales, los sistemas de detección e intervención, la coordinación con equipos de atención individualizada, así como las acciones de sensibilización y prevención comunitaria.

En su informe, la ACSA ha destacado especialmente la labor desarrollada en la detección de casos, gracias al trabajo en equipo y a la implantación de sistemas de detección temprana con indicadores específicos integrados en los circuitos asistenciales del hospital.

Comisión interdisciplinar

"Este reconocimiento es consecuencia del trabajo realizado desde hace años por nuestro hospital para ofrecer a las mujeres un lugar seguro donde ser atendidas de forma eficaz y sentirse escuchadas", afirma Pilar Rodríguez Lara, presidenta de la Comisión interdisciplinar para la actuación ante la violencia de género del hospital.

Esta comisión está formada por trece profesionales de las áreas de medicina, enfermería y trabajo social. El equipo se encarga de promover la estrategia de prevención y atención a las víctimas, además de impulsar actividades de formación, investigación y sensibilización que contribuyan a avanzar en el conocimiento de este fenómeno.

El hospital dispone de procedimientos de registro y notificación que permiten coordinar la respuesta de las distintas administraciones públicas. Estos protocolos permiten alertar a las entidades competentes en los casos de riesgo familiar o social que afecten a hijos, hijas u otras personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género, garantizando una atención integral y multidisciplinar.