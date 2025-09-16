Las 16 etapas de la Ciclovía Augusta: un viaje histórico sobre ruedas

La Ciclovía Augusta, presentada recientemente en Carmona por la Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana, se perfila como la primera gran experiencia de cicloturismo cultural de largo recorrido en España. Inspirada en el trazado de la antigua Vía Augusta, ofrece a lo largo de 1.686 kilómetros un recorrido único que une patrimonio, naturaleza y sostenibilidad.

Este itinerario conecta 16 etapas cuidadosamente diseñadas, que invitan a los ciclistas a recorrer la historia desde Cádiz hasta Tarragona, pasando por enclaves como Córdoba, Écija, Cartagena o Lezuza. Cada tramo combina rutas verdes, caminos rurales y entornos naturales con un extraordinario legado arqueológico romano.

Etapas de la Ciclovía Augusta

Las etapas detalladas de la Ciclovía Augusta / M. G.

Etapa 1: Cádiz – Trebujena (114 km). Desde el corazón histórico de Cádiz, con su Teatro Romano y factorías de salazones, hasta las marismas y pinares del Parque Natural de la Bahía , pasando por Chipiona y Sanlúcar.

Desde el corazón histórico de Cádiz, con su y factorías de salazones, hasta las marismas y pinares del , pasando por Chipiona y Sanlúcar. Etapa 2: Trebujena – Santiponce (96,4 km). Viaje junto al Guadalquivir hasta Itálica , cuna de emperadores, con su majestuoso anfiteatro y mosaicos.

Viaje junto al Guadalquivir hasta , cuna de emperadores, con su majestuoso y mosaicos. Etapa 3: Santiponce – Carmona (66 km). De Sevilla a la monumental Carmona, con su necrópolis romana y puertas históricas.

De Sevilla a la monumental Carmona, con su y puertas históricas. Etapa 4: Carmona – Marchena (37,6 km). Entre colinas agrícolas hasta la villa amurallada de Marchena, con su iglesia de San Juan Bautista y la Vía Verde de la Campiña .

Entre colinas agrícolas hasta la villa amurallada de Marchena, con su y la . Etapa 5: Marchena – Écija (47 km). Campos de cereal y olivares hacia Écija, donde brillan mosaicos, esculturas como el Germánico y la Amazona Herida , y sarcófagos romanos.

Campos de cereal y olivares hacia Écija, donde brillan mosaicos, esculturas como el y la , y sarcófagos romanos. Etapas 6 a 8. Rutas con variantes que conectan Écija, Almodóvar del Río, Osuna, Córdoba, Puente Genil, Montoro y Baena , enlazando la riqueza romana con olivares y paisajes de campiña.

Rutas con variantes que conectan , enlazando la riqueza romana con olivares y paisajes de campiña. Etapa 9: Montoro – Baena (80,4 km). Tramo exigente con parada en Torreparedones y final en Baena, repleta de restos romanos e íberos.

Tramo exigente con parada en y final en Baena, repleta de restos romanos e íberos. Etapa 10: Baena – Almedinilla (63 km). Última etapa andaluza, donde sobresale la Villa Romana de El Ruedo y esculturas únicas como Hypnos .

Última etapa andaluza, donde sobresale la y esculturas únicas como . Etapa 11: Lezuza – Libisosa (124,6 km). Ruta circular en tierras manchegas con el Parque Arqueológico de Libisosa y la calzada de Tiriez.

Ruta circular en tierras manchegas con el y la calzada de Tiriez. Etapa 12: Cartagena (13,7 km). Itinerario urbano por el teatro romano , foro y murallas de Carthago Nova , además de sus canteras y villa del Paturro.

Itinerario urbano por el , foro y murallas de , además de sus canteras y villa del Paturro. Etapa 13: Tarragona (10 km). La Tarraco romana, declarada Patrimonio Mundial, con su anfiteatro, circo, murallas y el acueducto de les Ferreres.

Todo el trazado de las etapas, así como información histórica, patromonial y arqueológica, está disponible en la web laviaaugustaenbici.com.

Una ruta para el futuro

La Ciclovía Augusta no es solo deporte y turismo: es un motor de desarrollo sostenible que apuesta por la conservación de los trazados históricos y la promoción del cicloturismo cultural. Cada etapa invita a descubrir no solo la historia romana, sino también la riqueza natural, gastronómica y social de los territorios que atraviesa.