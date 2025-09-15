La Vía Augusta en bici: 1.600 kilómetros de patrimonio, naturaleza, historia y experiencias

La Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana ha presentado este lunes en Carmona la Ciclovía Augusta, un ambicioso proyecto que convierte la antigua Vía Augusta, la calzada romana más extensa de Hispania, en la primera experiencia de cicloturismo cultural de gran recorrido de nuestro país. "Esta iniciativa innovadora busca promover un turismo pausado y no invasivo que impulse el desarrollo de los municipios participantes", según informaron.

El proyecto, financiado con 442.000 euros del programa NextGenerationEU del Ministerio de Industria y Turismo, conecta 15 municipios de cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Cataluña. A lo largo de 1.686 kilómetros, la Ciclovía Augusta sigue el trazado original de la calzada romana, invitando a los ciclistas a un viaje a través de la historia sobre ruedas.

La Ciclovía integra los 12 municipios andaluces de la Ruta Bética Romana, que incluyen Santiponce, Carmona, Écija, Almodóvar del Río, Córdoba, Montoro, Almedinilla, Puente Genil, Osuna, Marchena, Cádiz y Baena. A estos se suman estratégicamente Tarragona, reconocida como Patrimonio Mundial por su legado de Tarraco; Cartagena, con su conjunto arqueológico de Carthago Nova; y Lezuza, que conserva vestigios de la antigua Libisosa romana.

"Este proyecto nos facilita el conocimiento científico, de personas y de territorios para acudir a otras convocatorias tanto nacionales como internacionales", ha declarado Juan Ávila, alcalde de Carmona y presidente de la Ruta Bética Romana durante la presentación.

Una experiencia digital e innovadora

Presentación de la vía ciclista. / D. S.

Coincidiendo con la presentación, se ha activado la plataforma digital www.laviaaugustaenbici.com (también accesible a través de cicloviaaugusta.com). La web ofrece 16 etapas detalladas, contenido patrimonial exhaustivo sobre cada municipio y la propia Vía Augusta, e información sobre experiencias singulares disponibles en cada localidad. La iniciativa incorpora herramientas digitales avanzadas como la realidad aumentada para recrear monumentos romanos, y ha creado el sello Bike-Friendly Cultural para distinguir a los establecimientos comprometidos con el cicloturismo. Esta plataforma transforma la antigua vía en un eje cicloturista moderno que une historia, naturaleza y desarrollo local.

El proyecto ha completado más de 20 acciones estratégicas, incluyendo un estudio arqueológico completo del trazado desde Cádiz hasta Tarragona. Se han desarrollado contenidos para redes sociales, y se ha ofrecido formación especializada a agentes turísticos locales en áreas clave como cicloturismo, marketing digital, accesibilidad e inteligencia artificial aplicada al turismo. "La formación es imprescindible para poner en el mercado este producto innovador", ha destacado Juan Ávila.

En el desarrollo de la Ciclovía Augusta, se han involucrado más de 20 empresas y 20 técnicos especializados en Turismo y Arqueología. Además, se han realizado estudios de impacto medioambiental, grabado documentales, creado códigos digitales para señalización inteligente y contenidos en lenguaje de signos para garantizar la accesibilidad universal.

El proyecto resalta por su carácter supraautonómico y colaborativo, trabajando bajo la coordinación de la secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, dirigida por Ana Muñoz Llabrés. Esta colaboración entre cuatro comunidades autónomas representa "lo más importante y significativo del trabajo en red municipal". La iniciativa se enmarca en el programa Experiencias Turismo España 2021 para impulsar proyectos turísticos sostenibles y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.

Juan Ávila ha añadido que este tipo de proyectos permite a los técnicos adquirir "conocimiento para que podamos seguir trabajando en común fuera de Andalucía".

El periodista Antonio Cattoni durante la presentación. / D. S.

Motor de desarrollo rural y turismo sostenible

La Ciclovía Augusta se posiciona como "un motor vivo de futuro" que combina patrimonio excepcional, tecnología innovadora y sostenibilidad ambiental. El proyecto cuenta con un plan de acción plurianual estructurado en tres fases: lanzamiento (año 1), consolidación (años 2-3) con campañas digitales y desarrollo tecnológico, y expansión (años 4-5) con evaluación de impacto y nuevas colaboraciones. Contempla la conservación y recuperación de tramos originales de la Vía Augusta, promoviendo un turismo respetuoso con el entorno y las comunidades locales.

"Esto no ha hecho más que empezar", concluyó el presidente de la Ruta Bética Romana: "El resultado es un proyecto piloto del que tenemos que recoger las experiencias de los usuarios para mejorarlo y potenciarlo en el futuro".