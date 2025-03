8M en Andalucía: Una reivindicación de todos los días

Están tan acostumbradas a pelear más de lo debido por sus vidas profesionales que prácticamente no valoran el mérito que han logrado. Son sólo cuatro mujeres de las 4,4 millones que hay en Andalucía pero cada una de ellas representa un ámbito de la vida social y laboral de la comunidad autónoma. Y todas coinciden en la necesidad de seguir celebrando el 8 de marzo como el Día de las Mujeres aunque lamentan que sus voces sólo se oigan fuertes en esta jornada.

La igualdad se ha convertido en un derecho sobre el papel pero todas destacan que han tenido que pelearla personalmente, Christina Linares por recuperar las voces de mujeres escritoras olvidadas, Ostalinda Maya (en su doble condición de mujer y gitana) en su lucha por los derechos humanos, o Patricia Altea demostrando que la investigación científica del cáncer también es femenina y la magistrada Lourdes García Ortiz evidenciando la diferencia entre las leyes y la realidad. La ola ultra que se está extendiendo por el mundo, con líderes como Trump o Putin que derogan las leyes de la igualdad y defienden los privilegios masculinos va en contra de la sociedad actual y no invita al optimismo.

Pero también es cierto que muchos pasos de los que se han dado ya no tienen vuelta atrás. No sólo porque el 8M se celebre en todos sitios, desde el pueblo más chico a la mayor ciudad, sino porque las niñas de ahora no ven las barreras que han tenido que superar sus madres y mucho más sus abuelas.

Y en este escenario, será más sencillo romper los techos de cristal que las limitan.