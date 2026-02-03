Más de 900 desalojados en Jerez, Jimena y San Roque ante el riesgo de inundaciones

Más de 900 vecinos de Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, están siendo desalojados de forma preventiva de sus viviendas, ubicadas en zonas que pueden ser inundadas durante las intensas lluvias que se prevén a partir de esta medianoche debido a la borrasca Leonardo.

El Ayuntamiento de Jerez ha informado de que ya están desalojados 150 vecinos, 38 de ellos realojados por el consistorio, y que en las próximas horas se sumarán otros 750 más, por lo que prevé llegar a los 900 a lo largo de la jornada. Los desalojos se realizan por parte de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional.

Está previsto que se alcancen en torno a un total de 200 viviendas desalojadas en varias zonas cercanas al río Guadalete como Las Pachecas, Cejos del Inglés, La Ina, Lomopardo, La Greduela, la Mesa del Corral en La Barca, San Isidro del Guadalete, El Rabanito en Guadalcacín, El Portal, El Portalillo, La Corta en la zona de la Venta Las Angulas y se está valorando desalojar en Nueva Jarilla.

El río "se encuentra en alerta roja y se pueden producir inundaciones importantes, incluso inundarse zonas que no se inundaban desde hace 50 años", ha explicado el Ayuntamiento, que ha añadido que por ello para los desalojos "no solo se han tenido en cuenta las últimas inundaciones, sino que se ha ampliado el margen de seguridad.

La Policía Local y Guardia Civil han comenzado también el desalojo obligatorio de todas las zonas inundables de Jimena de la Frontera como medida preventiva ante los desbordamientos de ríos y arroyos.

El Ayuntamiento de Jimena está habilitando infraestructuras para acoger personas en caso necesario.

Y en San Roque, también siguiendo las órdenes de la Junta de Andalucía, se está procediendo al desalojo preventivo de los vecinos, comenzando por la ribera del Guadarranque. El Ayuntamiento ha habilitado el Pabellón Ciudad de San Roque para acoger a quienes lo necesiten.