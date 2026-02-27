El 91% de los andaluces está orgulloso de serlo y la mayoría se siente tan español como andaluz

Casi el 91 % de los andaluces -90,7 %- se declara muy o bastante orgulloso de ser andaluz, y mayoritariamente -casi el 60 %- se considera tan andaluz como español, según la encuesta anual que publica la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) con motivo del Día de Andalucía, que se celebra este sábado. Según este barómetro, que se ha realizado entre el 26 de enero y el 9 de febrero a una muestra de 2.800 personas y publicado este viernes, el 72,3 % de los encuestados se sienten muy orgullosos de ser andaluz y el 18,4 bastante orgulloso, que en el caso del orgullo de ser español es del 55 % y el 28,7 %, respectivamente.

El orgullo de ser andaluz es por la gente (37,9 %), por la calidad de vida (18,7 %) y por las tradiciones y costumbres (15,6 %), con lo que aumenta casi seis puntos (5,6) respecto a la encuesta del año 2025. Cuatro de cada diez afirman que este sentimiento de orgullo ha aumentado en los últimos años y se debe principalmente "a la actitud y talento de los andaluces" (40,6 %) y "a la gestión de la Junta de Andalucía" (23,8 %).

En una escala de 0 a 10, entre ser "nada andaluz" y "muy andaluz", el sentimiento de identidad andaluza se puntúa con una media de 8,47 y en el caso español, la media es de 8,57 puntos, según el Barómetro. Además, el 83,7 % de los andaluces dice estar muy o bastante orgulloso de ser español -por la gente (26,8 %), por la cultura (18,7 %), por la historia y monumentos (14,8 %) y la calidad de vida (14,4 %) y otro 59,3 % afirma sentirse también tan andaluz como español.

El elemento identitario con el que los andaluces se sienten más identificados es con su acento, el 88,9 % aunque también ocho de cada diez muestran un alto grado de identificación con los símbolos de la comunidad. Así, el el 85,2 % se siente identificado o muy identificado con la Bandera de Andalucía, que no se vincula con ninguna ideología o partido político concreto (81,5 %) y que los andaluces vinculan al campo andaluz (15,2 %), a los símbolos propiamente (13,1 %), al proceso y conquista de la Autonomía (11,6 %) y a Blas Infante (10,6 %). Otro 80,2 % dice sentirse identificado o muy identificado con el Himno de Andalucía y también con su Escudo, el 80,1 %.

En el caso de los símbolos nacionales, el 78 % de los andaluces afirma sentirse identificado o muy identificado con la Bandera de España y otro 73,6 %, con su Himno. El porcentaje de identificación con los símbolos de Europa es menor, situándose en un 53,9 % para el caso de la Bandera, y en un 32,7 % para el caso del Himno.

Otros datos de la encuesta es que el 90,8 % de los andaluces coincide en afirmar que Andalucía "ya no se conforma con ir detrás de nadie", mientras que el 53,5 % considera que la imagen de la comunidad ha mejorado en el resto de España en el último año, pese a que el 41,7 % opina que en el resto del país se habla mal de Andalucía.