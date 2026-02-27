Roquetas de Mar y Torremolinos, entre los destinos favoritos por el Día de Andalucía: "Los andaluces son los primeros que apuestan por su tierra"

El Día de Andalucía (28 de febrero) se perfila como una de las festividades más esperadas en la comunidad. Aunque esta vez coincide en sábado, numerosos colegios establecen un día libre adicional, ya sea el viernes o el lunes, para hacer puente. Por ello, los viajes en familia y las escapadas cortas a destinos cercanos se convierten en la opción más habitual para esta fecha. "La tendencia de 2026 es muy similar a la de los años anteriores", comenta Beatriz Oficialdegui, Directora del departamento de Marketing de Destinia. Pero ¿cuáles son los destinos favoritos de los andaluces?

Según la portavoz, esta es una festividad en la que "los andaluces se decantan por quedarse 'en casa'; y, generalmente, se desplazan dentro de la propia comunidad autónoma". Todo ello favorece la economía local e impulsa el movimiento de los pequeños comercios de proximidad en temporada baja, descubriendo así los paisajes autóctonos. Eso sí, hay una preferencia clara: la gran mayoría opta por el turismo de sol y playa. Además, la estabilidad atmosférica será la protagonista en buena parte de Andalucía, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este fin de semana.

Día de Andalucía: ¿cuáles son los destinos favoritos de los andaluces?

"Roquetas de Mar, Mojácar (ambas en Almería) y Torremolinos (Málaga) son el Top 3 de destinos andaluces", subraya Beatriz Oficialdegui. "Y los que se 'escapan' fuera no lo hacen muy lejos. No es un puente que destaque por salidas internacionales". En este sentido, Salou, Benidorm o Playa del Inglés, en Gran Canaria, son las opciones más escogidas. Aún así, se quedan muy por detras de las mencionadas localidades almerienses y malagueñas.

Ahora bien, si hablamos de la tipología de los viajes, como decíamos, las escapadas familiares ocupan el primer puesto. No obstante, "es una buena fecha para pasar un fin de semana romántico o sumarse a la tendencia del 'Solo Travel' - viajar en solitario", prosigue. La mayoría de los viajeros optan por alojarse en un hotel, debido a la breve duración del puente (dos o tres días), mientras que alternativas como el glamping "son más demandadas por parejas" que buscan celebrar momentos especiales.

Economía y turismo local por el Día de Andalucía

La realidad del puente de Andalucía favorece el turismo local y de eso no cabe ninguna duda. "Es muy positivo", señala Oficialdegui. "Los propios andaluces son los primeros que apuestan por quedarse 'en su tierra', lo que da un peso muy importante a la economía; y más en estas fechas de temporada baja". Por lo tanto, son ellos mismos los que apoyan los negocios locales. "Son los pequeños puentes, en los que los andaluces se quedan en su localidad o, como mucho, se desplazan a otra ciudad cercana, los que hacen que el consumo de gastronomía, hostelería, comercio y ocio sea de proximidad".

Por otro lado, el turimo sostenible cobra cada vez un mayor peso en la toma de decisiones. "Lo valoramos mucho a la hora de escoger alojamientos, establecimientos e incluso destinos", añade la portavoz. Sin embargo, las finanzas personales todavía marcan el ritmo. "Es verdad que el precio sigue siendo un valor más condicionante que la sostenibilidad. Si marca una diferencia muy grande, va a tener un peso determinante". A pesar de ello, cada vez más personas deciden invertir un poco más si con ello favorecen la elección de opciones sostenibles. "En los próximos años, lo notaremos más", concluye la Directora de Marketing de Destinia.

Después de un inicio marcado por el paso de sucesivas borrascas, inundaciones y miles de incidencias en Andalucía, y antes de que las lluvias regresen a la región, es de esperar que el fin de semana cuente con un movimiento interesante para la economía local. Especialmente, como decíamos, en puntos marcados por el sol, la playa y la posibilidad de hacer planes al aire libre.