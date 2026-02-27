Tiempo en Sevilla para el fin de semana: la Aemet prevé un 28 de febrero con cielos despejados antes de que vuelva la lluvia

El tiempo en Sevilla se mantendrá estable durante el fin de semana, con temperaturas suaves y cielos despejados, ideales para disfrutar del Día de Andalucía. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado 28 de febrero será un día tranquilo en la provincia, a pesar de la llegada de un nuevo frente que afectará principalmente a la mitad oriental de la comunidad andaluza. Sevilla, sin embargo, se librará de las lluvias hasta el lunes, cuando se espera un nuevo episodio de inestabilidad en toda la región.

Mientras tanto, la Agencia destaca que la recta final del mes está siendo inusualmente cálida, superando las medias tradicionales para esta época del año con máximas por encima de los 20ºC. Aunque las precipitaciones se dejarán sentir en algunas zonas del norte, como Guadalcanal o Alanís, donde las probabilidades llegarán al 30% el domingo 1 de marzo, Sevilla tiene ante sí un fin de semana apacible. El panorama perfecto para aprovechar al máximo las festividades y realizar actividades al aire libre.

Tiempo en Sevilla para el fin de semana: ¿vuelve la lluvia?

"Febrero de 2026 está siendo en Andalucía bastante más cálido de lo normal, aunque con altibajos", informa la Aemet en redes sociales. "En cuanto a las precipitaciones, está siendo extraordinariamente húmedo debido a las lluvias de la primera quincena, ya que apenas se van a registrar en la segunda". Por lo tanto, este viernes 27 se presenta estable, con cielos poco nubosos y sin variaciones en los valores térmicos. Las máximas alcanzan los 25ºC en la capital hispalense, 24ºC en Écija y 23ºC en Lebrija. Por su parte, las mínimas oscilan en torno a los 6ºC - 9ºC.

El sábado 28 de febrero se mantiene en la misma línea, sin precipitaciones en la mayor parte de la provincia, aunque con una ligera posibilidad en puntos del extremo oriental, como Osuna (10%), Estepa (20%) o Herrera (15%). A su vez, las temperaturas experiementan ligeros cambios, al subir las mínimas (9ºC - 11ºC) y descender las máximas (22ºC - 23ºC).

Previsiones del tiempo en Sevilla / Aemet

Finalmente, la lluvia alcanza las localidades del norte durante el domingo 1 de marzo. De acuerdo con los modelos meteorológicos, se espera una probabilidad en torno al 20% - 35% en Guadalcanal, Alanís, Constantina o Cazalla de la Sierra, a partir del mediodía. En Almadén de la Plata, Coria del Río, Écija o Dos Hermanas el porcentaje es más bajo (10%); mientras que Sevilla capital continuará bajo cielos despejados y temperaturas suaves (9ºC - 22ºC).

La próxima semana llega con más lluvia a Sevilla

Previsiones para el lunes 2 de marzo de 2026 en la provincia de Sevilla / Aemet

"Hay incertidumbre en la predicción para la semana del 2 al 8 de marzo", afirma la Aemet en su blog. "Lo más probable es que comience con un ascenso de las temperaturas (...) En cuanto a las precipitaciones, el paso de un frente dejará lluvias el lunes en la mitad oeste peninsular. La posterior formación de una borrasca en el norte de África dará lugar a precipitaciones en zonas del este y del sur, aunque es difícil precisar dónde lloverá con más probabilidad".

Como podemos comprobar en el portal meteorológico, la inestabilidad se vuelve a generalizar el lunes 2 de marzo, con más de un 80% de probabilidades en el centro y la mitad occidental de Sevilla. Mientras tanto, localidades del este como Écija, Estepa, Pedrera u Osuna vivirán una situación más liviana (50% - 70%). Todo apunta a que, durante el martes 3 y el miércoles 4, la lluvia amainará ligeramente; para alcanzar un nuevo repunte el jueves 5 de marzo. En cualquier caso, se espera una semana lluviosa.