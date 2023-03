La mitad de las agresiones al personal sanitario en Andalucía se producen en consulta médica o en admisión

Andalucía vuelve a la casilla de salida. La pandemia de coronavirus se tradujo en una caída importante de las agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) respecto a 2019 y, sin embargo, 2022 ha vuelto a dejar cifras muy cercanas a los momentos previos a la irrupción del virus, según el informe de prevención de riesgos laborales del SAS, al que ha tenido acceso este diario.

Esta lacra no cesa y en el último año se han contabilizado 1.494 ataques, de los que 159 han sido físicos o, lo que es lo mismo, uno de cada diez. Es una cifra ligeramente inferior a la registrada en 2019, período en el que 1.507 profesionales fueron agredidos, de los que 289 recibieron un ataque físico (19,18%).

El mencionado informe recoge las causas que motivaron tales agresiones, de las que hasta 544 (36,41%) obedecen a demandas del usuario no satisfechas. En este sentido, las más habituales (128) se debían a demandas de una medicación para una familiar, a las que le siguen peticiones de un tratamiento distinto al prescrito (118), las demandas de atención sin cita previa (109) o las de atención fuera de la hora de cita programada (75) y, en menor grado, por no ser derivado al especialista (10) o por no recibir parte de alta o baja (24). Las ochenta restantes son, según apunta el informe, por "prestaciones no incluidas en las opciones anteriores".

De otro lado, una de cada cuatro agresiones (383) se produjo por causas relacionadas con la atención recibida por el usuario, véase un desacuerdo con las normas del funcionamiento del centro hospitalario en cuestión (245) y disconformidad con el tiempo de atención (116) o con el tiempo de espera para avisos urgentes (21).

En un número muy similar se sitúan las causas (328) relacionadas con el propio acto sanitario o, en su defecto, con el administrativo realizado. Hasta 286 ataques se produjeron como consecuencia del desacuerdo por el trato del profesional, mientras que 26 de ellos tuvieron lugar durante la contención verbal y otros 16 durante la contención mecánica.

El 16% de las agresiones verbales y físicas obedecían a causas que son ajenas a la organización o a la asistencia prestada, un total de 240, de las que 220 fueron "sin causa aparente alguna". Ocho de ellas se produjeron por motivos de raza, ocho por discusión entre usuarios y otras ocho por acosos por razón de género.

La consulta médica fue el escenario más habitual del total de agresiones a profesionales del SAS en 2022, con un 27,72% del total. Le sigue la zona de Admisión, con un 23,63%, por lo que entre ambas concentran la mitad de los ataques sufridos.

En las Urgencias se produjeron el 15,56% de los ataques físicos o verbales, en las consultas de enfermería el 11,35%, en la sala de espera el 8,19% y en el domicilio del paciente el 4,09%. Menos habituales son las agresiones cuando las localizaciones son las zonas de tránsito, como ascensores, pasillos o escaleras (3,27%), los exteriores del centro (3,16%), los despachos (2,46%) o las ambulancias, en las que se produce uno de cada 200 ataques (0,58%).

Otro de los puntos que analiza el SAS en su informe de prevención de riesgos laborales es la atención que concentra más agresiones. Se extrae del mismo que el 57,23% de los ataques se producen en la primaria, la considerada puerta de entrada del paciente a un proceso asistencia. Sin embargo, las agresiones físicas son más habituales en atención hospitalaria, pues estas son el 11,51% de las mismas. En primaria las físicas se reducen al 5,82%.

Por último conviene apuntar que, cuando se trata de personal sanitario los ataques físicos comprenden el 18,01% del total, mientras que cuando son sobre personal de gestión y servicios se reducen al 14,84%.

Una hostilidad social que "impresiona"

El coordinador nacional del Observatorio de Agresiones del Colegio de Médicos, Gaspar Garrote, subraya a este diario, tras el análisis de los datos andaluces, que "asistimos a una hostilidad social impresionante". Explica así que el SAS tiene un "estancamiento" en cuanto a listas de espera y consultas de Primaria se refiere, "con gran lentitud en los procesos por la carencia de profesionales", una situación que aumenta la conflictividad. "Y el que da la cara es el profesional sanitario, que es el que sufre los ataques verbales y físicos de unos usuarios descontentos".

Desde el Observatorio de Agresiones, señala Garrote, animamos al desarrollo de una ley contra las agresiones a sanitarios, de manera que se endurezcan las medidas contra los ataques. "El proyecto de Ley lo tumbó el Congreso el pasado diciembre, algo que no comprendemos por la necesidad de la misma para acabar con esta lacra", recuerda Gaspar Garrote.

De otro lado, el coordinador nacional del Observatorio de Agresiones del Colegio de Médicos, asegura que "estamos intentando poner en marcha un registro de agresiones digital para que todo quede recogido de forma más sencilla y correcta", una medida que "nos permitiría atender adecuadamente a los profesionales agredidos, así como las sanciones".

Huelva tiene la mayor tasa y Sevilla, más agresiones

Por provincias, Sevilla es la que contabiliza mayor número de ataques al personal del SAS en 2022 con un total de 304 (53 físicas), seguida de Málaga con 268 (68 físicas), Cádiz con 259 (39 físicas), Granada con 138 (40 físicas), Córdoba con 133 (siete físicas), Almería con 127 (28 físicas) y por último Jaén con 122 víctimas de agresiones (cinco físicas).

Aunque Huelva no es la provincia andaluza con mayor número de agresiones, sí que es la que más ataques registras en relación a la cifra de trabajadores del SAS, siendo la tasa de un 17,7%. Le siguen Almería (14,63%), Cádiz (14,52%), Jaén (13,54%), Málaga (12,41%), Córdoba (11,54%), Sevilla (10,87%) y Granada (8,31%).