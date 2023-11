Andalucía, en contra de que se "desmiembre" la formación MIR entre comunidades

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha mostrado este lunes su preocupación por la posibilidad de que se puedan transferir competencias a las comunidades en materia de los MIR y ha pedido al Gobierno que no "desmiembre" estas competencias.

La consejera ha informado de que ya ha comunicado al Gobierno andaluz que sería "un despropósito si eso fuese una realidad" porque, a su juicio, se trata de "un sistema que es de éxito, con una extraordinaria trayectoria" y, aunque ha reconocido que cuenta con "algunos problemas que hay que solucionar", es, en su opinión, "un éxito".

En este sentido, ha advertido de que "desmembrarla" para que algunas comunidades ejerzan sus competencias es "un despropósito". No obstante, según ha apuntado García, el ministro de Sanidad en funciones, José Manuel Miñones, ha informado de que "eso no es así y no va a ser así".

"Nos gustaría que hicieran un comunicado bastante explícito y clarito, diciendo que no es que no esté en ningún acuerdo sino que no va a pasar", ha subrayado para insistir en que no se conforman con que no esté en un acuerdo político "sino que diga que eso no va a suceder y que el MIR se va a seguir gestionando desde el Ministerio". En su opinión, es esta fórmula la que "hasta ahora" ha dado igualdad en la formación, en el acceso a la formación especializada.

El pronunciamiento responde al acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y el partido gallego BNG, en el que se incluiría la posibilidad de renegociar la transferencia de la gestión del MIR a Galicia si el Parlamento gallego lo aprueba por unanimidad.

Al hilo de esto, la consejera ha aprovechado para llamar la atención sobre que, en el primer Consejo Interterritorial tras el acuerdo entre PSOE y Junts para investir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "haya dos comunidades que han excusado su asistencia". En concreto, Cataluña y País Vasco. "Esperemos que sigan en otros consejos interterritoriales porque es el órgano de decisión de sanidad dentro del Gobierno de España", ha concluido.

Los médicos también se oponen

En la misma línea, el Sindicato Médico Andaluz ha rechazado esta posibilidad porque "no existe ninguna razón de carácter profesional, formativo o administrativo que justifique esta transferencia".

Así, ha añadido que el sistema MIR es "eficaz y justo" y ha asegurado que garantiza la calidad de la formación médica especializada en toda España. "No existen motivos para cambiarlo", ha insistido.

Según ha explicado, la transferencia de la gestión del sistema MIR a las comunidades "no obedecería a criterios técnicos, sino políticos", pero ha alertado que "si hay algo que no necesita la sanidad es más contaminación política". "En lugar de buscar acuerdos para garantizar la igualdad retributiva de los facultativos a nivel nacional y la igualdad de los españoles en su acceso a una asistencia sanitaria de calidad, se pretende trasladar la desigualdad entre comunidades ricas y pobres también a la formación especializada", ha criticado.

Por último, ha señalado que "mercadear" con un bien fundamental como la sanidad pública para alcanzar "objetivos partidistas" constituye "una grave deslealtad a los principios que deben regir la conducta de los servidores públicos".