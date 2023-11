Andalucía esperará a que el Constitucional falle sobre su recurso antes de decidir sobre el impuesto de Patrimonio

El Gobierno andaluz está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que planteó al impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno antes de decidir sobre si recupera el impuesto de Patrimonio en la comunidad, un asunto sobre el que se espera una resolución a lo largo de esta semana, una vez que ya lo hizo hace unos días sobre el que presentó el Gobierno de Madrid y que fue tumbado por el tribunal garantista.

Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha preferido ser prudente antes de valorar si un rechazo al recurso andaluz supondría que la Junta pudiera retomar el impuesto de Patrimonio, y ha insistido en que el gabinete jurídico "trabaja en todas las opciones" en función de la decisión que adopte el Constitucional.

El portavoz ha insistido en que se trata de un impuesto "injusto" que el Gobierno de España "sacó a colación" a raíz de la puesta en marcha de las rebajas fiscales que se empezaron a aplicar por el Ejecutivo de Juanma Moreno y que formaban parte de sus compromisos adquiridos en campaña electoral.

En este sentido, Fernández Pacheco ha lamentado que el Gobierno legisle "en base" a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y ha añadido que el Gobierno central "no es nadie" para realizar la oposición a las autonomías, por lo que ha reiterado que desde la Junta se adoptará la medida "oportuna" en base a la decisión que adopte el TC.

No obstante, el consejero ha reconocido que Andalucía no es ajena a lo que ha ocurrido con el recurso de Madrid, de forma que la Junta no se va a pronunciar hasta que lo haga el Constitucional, y a partir de ahí "leerlo" porque el de Andalucía es un recurso "diferente" al de la comunidad madrileña.