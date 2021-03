Andalucía activa un teléfono para citas de vacunación del Covid para mayores de 80: estos son los números por provincias

Distintos centros de salud y áreas sanitarias de varias provincias de Andalucía están activando estos días diferentes números de teléfono para dar citas a las personas mayores de 80 que aún no hayan sido llamados para vacunarse contra el coronavirus.

Con estos números de teléfono se pretende alcanzar a aquellas personas de esta franja poblacional que aún no han sido contactado, de los que se encuentra inmunizado con dos dosis un 48% y un 69,5% ya tiene al menos una dosis. Por tanto estos números de teléfono quieren alcanzar a ese 30% que aún no ha recibido ninguna dosis.

En el caso no haber sido citados por cualquier tipo de incidencia (no tener actualizados los datos en la base de datos del Servicio Andaluz de Salud, no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc.) desde estos teléfonos se les va a asignar una cita en el centro de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para citarlos en breve.

La Junta de Andalucía espera que "para el 10 de abril" se haya "llamado a todos los mayores de 80 años como mínimo a una primera dosis" de la vacuna de la Covid-19, aunque "gran parte" esté ya inmunizada con la segunda, según comentó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Números de teléfono por provincias para mayores de 80 años

Los números de teléfono para que los mayores de 80 años pidan cita para vacunarse contra la Covid se están habilitando en aquellas provincias o zonas de Salud en las que se ha detectado que hay mayores a los que no se ha podido localizar aún. Hasta la fecha, estos son los números que se han compartido a través de distintas redes sociales de las áreas o centros de salud de Andalucía:

Teléfonos en la provincia de Sevilla: 954544550 (para los municipios de Dos Hermanas, Alcalá G, Utrera, Los Palacios, Morón, Montellano, Lebrija, Las Cabezas, El Cuervo, El Coronil, Los Molares, Arahal, Paradas, Coripe, Pruna, El Palmar de Troya)

Teléfonos en Cádiz (San Fernando): Centro de Salud Joaquín Pece 600147594 | 600147593 | 600147597 Rodríguez Arias 956105343 | 956903276 Cayetano Roldán 600147670 | 600147671 | 956903245

(San Fernando): Teléfonos en la provincia de Almería : Distrito Sanitario Poniente de Almería 950022522 | 950204363 Distrito Sanitario Almería 649716537 Área de gestión sanitaria Norte de Almería 662976613

: Teléfonos en la provincia de Málaga : En los municipios de Coín, Guaro y Monda 951504602 | 951504604 Atención primaria de Málaga tiene habilitados todos los teléfonos de sus centros de salud para pedir la cita de vacunación para mayores de 80 años.

: La provincia de Córdoba no ha habilitado teléfono sino un email: vacunas.dcorgua.sspa@juntadeandalucia.es

