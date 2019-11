Antonio Ávila defiende que cuando llegó a Empleo la Faffe ya estaba extinguida

Antonio Ávila ha sido, de facto, el primer ex dirigente del PSOE que ha comparecido en la comisión de la Faffe. Tras el accidentado inicio de la investigación parlamentaria, el ex consejero de Economía, Innovación y Ciencia ha recordado que cuando recibió las competencias de Empleo, en mayo de 2012, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo llevaba un año clausurada.

El político jiennense, que también fue titular de Presidencia entre 2009 y 2010, también ha recordado que las competencias en formación profesional para el empleo, las relacionadas con la extinta Faffe, pasaron al departamento de Educación en la reorganización del Gobierno andaluz que desembocó en su nombramiento como consejero de Empleo.

"Cuando yo llego a Empleo hay dos liquidadores trabajando con la Faffe", ha explicado Ávila en relación a su relación con la extinta fundación, sobre la que ha dicho que "no sabía como funcionaba". Respecto a las políticas de formación para el empleo sí ha reconocido que gestionó "el presupuesto" en la transición desde su consejería al departamento de Educación, donde se crearon una Secretaría General y una Dirección General específica para ello.

Sin embargo, el portavoz del PP en la comisión, Érik Domínguez, le ha recordado que fue él el titular de Empleo cuando se produjo la integración en el SAE de los, entonces, 1.600 trabajadores de la Faffe. La problemática provocada por la llegada de dicho número de empleados -hoy quedan 1.077- va desde la imposibilidad de realizar determinadas labores, al no ser funcionarios, a las dudas sobre el posible enchufismo de personas afines al PSOE.

"No es cierto que yo no hice nada y no voy a permitir que ponga usted en cuestión en trabajo que he realizado de servicio publico", ha respondido Ávila cuando Domínguez ha criticado que no "realizase un catálogo de puestos de trabajo en el SAE" en el tiempo que estuvo al frente de Empleo. "En ningún momento he pretendido ni he llegado a retrasar ningún procedimiento", se ha defendido.

El ex titular de Economía ha aludido a la polémica ley de reorganización del sector público aprobada durante el mandato de José Antonio Griñán para explicar la situación de los ex trabajadores de la Faffe que acabaron integrados en el SAE. "Estoy aquí como responsable para hablar de un tema, pero no voy a participar en ningún tipo de actuación que empañe la labor de cualquier persona que estuvo en el Gobierno", ha dicho Ávila.

El ex consejero ha negado conocer gran parte de los datos y cifras cuestionadas por los diputados, como también ha rechazado que tuviera conocimiento sobre casos de "enchufismo" o "juergas pagadas con dinero público", así como algún tipo de "irregularidad". "Ya sabe como habría actuado en esos casos", ha sentenciado el ex dirigente socialista, que, a la pregunta sobre si los altos cargos sabían que se pagaban "juergas" con dinero público ha espetado que "esa pregunta atenta contra la inteligencia".