Antonio Sanz tilda de "indocumentados" a quienes vinculan el plan contra las listas de espera con la privatización de la sanidad

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado que es de "indocumentados" atribuir a la privatización el plan específico que la Junta de Andalucía va a poner en marcha para reducir las listas de espera en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que estará dotado con 734 millones de euros -533 millones para intervenciones quirúrgicas y 210 millones para pruebas diagnósticas-.

Sanz, que ha presidido en la capital jiennense la reunión de la Comisión de Participación de la Inversión Territorial de la provincia de Jaén (ITI), ha dicho a preguntas de los periodistas que ese plan se basa en un acuerdo marco que permite "la adquisición y prestación de servicios de manera más eficiente y flexible, lo cual simplifica los procedimientos y desde luego ofrece servicios para que se pueda agilizar en ese caso tanto las pruebas diagnósticas como las intervenciones quirúrgicas".

Ha indicado que el Gobierno andaluz se ve "obligado" a tomar esta decisión porque "no hay médicos". "Si nosotros tuviéramos médicos que podíamos contratar, pues los contrataríamos, pero es que no hay médicos", ha dicho Sanz.

Al hilo, el consejero ha insistido en que "esto no tiene nada que ver con la privatización" y que "sólo un indocumentado puede decir que eso tenga que ver con la privatización". En este punto, ha indicado ha defendido que no se trata de ninguna novedad por lo que "habría que preguntarle al PSOE cuántas veces ha puesto en marcha propuestas en relación con este asunto", en alusión a la concertación para el desarrollo de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas.

"Lo que sí es novedad es dedicar más de 700 millones a reducir las listas de espera y que la gente tenga un servicio que no sólo sea de calidad, sino que pueda responderse de manera más ágil y eficaz", ha detallado el consejero.

Para Sanz, "lo que no se puede es soplar y sorber a la vez". "Lo que no se puede es demandar un servicio de salud que tenga calidad y que responda de manera ágil, y a la vez, si no hay médicos, oponerse a algo que el PSOE ha hecho en otras ocasiones", ha añadido el consejero.

Por todo ello, ha manifestado que el que el PSOE critique medidas que "ha aplicado millones de veces", "o es mala fe, o es que quien lo ha dicho no sabe lo que estaba diciendo".

Para finalizar, el consejero ha subrayado que la solución a temas como el de las listas de espera precisa que el Gobierno de España incremente las plazas MIR para que "se pueda combatir el déficit de profesionales sanitarios" y "eso es lo que tendría que estar garantizando el Partido Socialista".

Ha incidido en que en los próximos diez años está prevista la jubilación de 6.800 profesionales y "lo que debería preocupar al PSOE es cómo vamos a corregir eso y cómo lo vamos a afrontar". "Estamos ante una medida necesaria que va a mejorar no solo la calidad, sino la agilidad en la prestación y corregir la lista de espera que es un objetivo común", ha dicho el consejero, que ha afirmado que "todo lo demás son debates falsos, estériles y grandes mentiras" de un PSOE que "pretende que se pueda soplar y sorber a la vez y eso, por mucho que sean del PSOE, es imposible".