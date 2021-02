Aprobado el precio cerrado para el taxi en Andalucía

Novedades en el sector del Taxi por parte de la Junta de Andalucía. Marifrán Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se reunió con representantes de la Gremial del Taxi y de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi para anunciarles una modificación en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo.

Carazo ha querido resaltar que se trata de la primera modificación que se produce de este reglamento en, aproximadamente, diez años. Esta variación legal que incluye aspectos como el precio cerrado, por plaza y con tarjeta bancaria, se llevará a cabo para hacer más competitivo a un sector cada vez más heterogéneo.

La consejera aseguró ante los presentes que "este decreto de modernización del taxi incrementará la calidad del servicio como demanda no sólo el sector, sino también los propios usuarios", unos usuarios que tienen multitud de oferta y demandaban ya un paso adelante de los taxistas.

Novedades para el taxi en Andalucía

La modificación permite que se pueda ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de móvil. Es decir, las personas podrán saber en todo momento cuánto dinero les costará el trayecto.

Además, se introducen novedades como el "taxi compartido", una opción en el que se paga por la plaza ocupada, ahorrando así dinero y ayudando a reducir el volumen de tráfico en las ciudades.

Por último, los taxistas estarán obligados a llevar aparato lector de tarjetas de crédito para aquellos clientes que no quieran pagar en efectivo.

Apoyo del sector

El gremio lleva viviendo años situaciones complicadas debido a la proliferación de otras empresas que hacía que los precios no fueran del todo competitivos y, por tanto, perdieran clientes. Aún así, esta modificación se ha podido llevar a cabo gracias a la negociación mantenida con las organizaciones de taxistas, con los que se ha llegado a un amplio consenso para dar por bueno el texto.

La nueva regulación, aprobada por amplia mayoría en el Consejo Andaluz del Taxi, se oficializa con su paso por el Consejo de Gobierno de Andalucía y es un paso muy positivo para la economía. Además, Carazo afirmó que es un cambio necesaria que no se había atendido en otros gobiernos que prefirieron "no sentarse a hablar con los taxistas y no atendieron sus demandas", cosa que sí ha hecho este Gobierno dando "respuesta a un sector que necesita modernizarse para ser más competitivo".