Arranca el Programa Formativo 2024 para emprendedores del Ayuntamiento de El Puerto con el Taller 'MotivAcción'

El próximo día 17 de abril arranca una nueva edición del Programa Formativo para Emprendedores que organiza el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), con el Taller 'MotivAcción: Claves para Emprender'.

Es el primero de un amplio programa que incluye, este año 2024, desde abril hasta noviembre, nueve acciones formativas, con una carga lectiva de 123 horas, eminentemente prácticas de diferente duración y formato, que serán impartidas por docentes especializados en cada una de las materias y con amplia experiencia en el ámbito empresarial.

El delegado de Empresas y Autónomos, Carmelo Navarro, destaca que El Puerto tiene "muchísimo talento emprendedor" y "con esta iniciativa se busca desde la administración ayudarles a que puedan hacer realidad sus ideas, proporcionándoles gratuitamente importantes herramientas que les serán de valor a la hora de acometer sus proyectos con las máximas garantías de éxito, permitiéndoles analizar su viabilidad y transmitiéndoles los conocimientos y habilidades necesarios sobre creación y gestión empresarial de cara a la puesta en marcha de sus iniciativas".

En este taller introductorio sobre emprendimiento se trata de facilitar a los participantes el reto de poner en marcha sus iniciativas empresariales y trabajar una actitud de optimismo real. "Para ello contaremos con la presencia de un reconocido comunicador de referencia en la materia, se trata de Ramón Barrera Morales que es Licenciado en Derecho, Experto en Coaching y Especialista Universitario en Marketing".

Navarro explica que "en todo proceso emprendedor es necesario afrontar numerosos retos y dificultades. Aunque también hay sueños, esfuerzo, pasión, libertad, cambios. Y es que el cambio es la clave de un proyecto. No hay proyecto sin cambio, ni cambio sin proyecto. Los emprendedores comienzan imaginando, haciéndose preguntas, generando ideas, para seguir tomando decisiones y pasando a la acción"."Y para hacer de ese proceso un camino más sencillo, no exento de conflictos, riesgos y retos, hay que ir preparados, desarrollando competencias personales y entendiendo en qué consiste esto de emprender". Por eso, en el taller, se incidirá en las competencias clave para poder avanzar con el proyecto. Competencias que requieren voluntad, confianza y persistencia porque las iniciativas emprendedoras precisan contar con personas cualificadas no solo a nivel de conocimientos, sino, sobre todo, de competencias como la confianza, el compromiso, la colaboración, la comunicación y la creatividad.

Este taller está contemplado en un itinerario personalizado en el que se aborda todo el proceso emprendedor, desde el planteamiento de la idea de negocio hasta el análisis de la viabilidad de la futura empresa. Las actividades previstas tienen un enfoque eminentemente práctico y participativo.

De forma complementaria al seguimiento de las acciones formativas, los participantes podrán contar con los servicios de información y acompañamiento de la Oficina de Atención al Empresario.

El Programa está diseñado para que pueda seguirse de forma global o bien de modo parcial, de acuerdo con las necesidades de cada persona emprendedora.

La asistencia es gratuita y el horario previsto de esta actividad es de 17,00 a 21,00 horas. Todas las actividades se desarrollarán en el Centro de Empresas Municipal, en la Calle Delta, 1, Polígono Industrial Las Salinas.

La solicitud de inscripción deberá formalizarse de forma telemática a través de la Web municipal www.elpuertodesantamaria.es. Para más información se puede contactar con el Servicio de Fomento - Promoción de Emprendedores en el teléfono 956 860677 o a través del correo ptocde@elpuertodesantamaria.es.