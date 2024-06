El vestido de flores de Primark más en tendencia del verano que llevan a juego madres e hijas.

Las tendencias del verano han hablado y, además del animal print, hay muchos estampados que han desatado la fiebre por los vestidos con motivos estivales. El conjunto con estampado de limones, que está apunto de agotarse, es la prueba de que los mejores looks del verano tendrán algún print como protagonista o no serán tendencia. Sobre todo, si lo que buscamos es un look con el que madres e hijas puedan ir a juego.

Los looks más en tendencia para madres e hijas pasan por hacer de los estampados los protagonistas y la prueba de ello es el vestido de flores de Primark que cuenta con versión adulta y versión infantil. Con un estampado de flores muy tropical, además, tiene un precio bastante económico. Si eres de las que adoran los looks a juego entre madres e hijas, tienes que echarle un vistazo a este vestido de Primark.

Looks para llevar a juego madres e hijas este verano

No todas las madres ven en esta opción una posibilidad de look, pero otras muchas están deseando ir vestidas iguales que sus hijas. Sin caer en lo excesivamente naif, hay muchas posibilidades de estilismos para ir vestidas iguales. Estas son algunas propuestas de looks para llevar a juego madres e hijas este verano.

Un vestido con estampado de flores : En verano proliferan los vestidos de flores y no es de extrañar que muchas firmas lancen en la versión infantil un diseño que es tendencia para las adultas.

: En verano proliferan los vestidos de flores y no es de extrañar que muchas firmas lancen en la versión infantil un diseño que es tendencia para las adultas. Un vestido blanco : No tiene por qué ser el mismo diseño, lo que facilita mucho la búsqueda, pero el resultado puede ser espectacular. Las madres podrán llevar cuñas de esparto y la sniñas unas alpargatas planas.

: No tiene por qué ser el mismo diseño, lo que facilita mucho la búsqueda, pero el resultado puede ser espectacular. Las madres podrán llevar cuñas de esparto y la sniñas unas alpargatas planas. Unos vaqueros y una camiseta gráfica : Ya sean cortos o largos, los vaqueros son tendencia siempre y puedes combinarlos con una camiseta con un estampado original.

: Ya sean cortos o largos, los vaqueros son tendencia siempre y puedes combinarlos con una camiseta con un estampado original. Look marinero : Nada como combinar unos pantalones anchos y fluidos con una camiseta de rayas marineras, en el caso de las madres, y unos shorts con una camiseta con el mismo estampado.

: Nada como combinar unos pantalones anchos y fluidos con una camiseta de rayas marineras, en el caso de las madres, y unos shorts con una camiseta con el mismo estampado. Un mono: De lino, vaquero o de algodón, los monos suelen darse en versión adulta y en versión infantil, por lo que es una opción veraniega perfecta.

Así es el vestido de flores de Primark más en tendencia del verano que llevan a juego madres e hijas

El vestido de flores de Primark más en tendencia para el verano 2024 es una opción fresca y versátil que está causando furor, especialmente porque permite que madres e hijas vayan a juego con un diseño idéntico en versión infantil. Este vestido se caracteriza por su estampado de flores tropicales, que aporta un toque muy exótico, ideal para la temporada estival.

El vestido presenta un corte a la cintura, lo que realza la figura de manera favorecedora. La falda en evasé añade un movimiento fluido y elegante, ayudando a que el diseño tenga una caída perfecta que aporta comodidad y elegancia a partes iguales. Además, el vestido cuenta con unas tirantas anchas, que ofrecen un soporte cómodo de estilo clásico.

El escote corazón vintage es otro de los detalles destacados, añadiendo un toque romántico y retro que complementa perfectamente el estampado tropical. Este escote es favorecedor para diferentes tipos de cuerpo y añade un aire vintage y femenino al vestido.

Lo que hace realmente especial a este vestido es que Primark ha lanzado una versión infantil exactamente igual, permitiendo que madres e hijas puedan coordinar sus outfits de manera fresca y elegante. Este diseño a juego es perfecto para crear momentos memorables en familia y para ocasiones especiales durante el verano.

En definitiva, el vestido de flores tropicales de Primark, con su corte a la cintura, falda en evasé, tirantas anchas y escote corazón vintage, es una elección fresca, favorecedora y en tendencia que madres e hijas pueden disfrutar juntas.

Disponible desde la talla 34 hasta la 50, el vestido de flores de Primark más en tendencia del verano que llevan a juego madres e hijas tiene un precio de 22 euros.