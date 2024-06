Los mejores looks del verano los tienen las influencers sevillanas, palabra de Rocío Osorno.

A la hora de buscar la inspiración en cuanto a looks del verano, Instagram se convierte en uno de los mejores aliados. Tanto para encontrar los looks más en tendencia, como para sacarle partido a prendas que tenemos desde hace años en el fondo del armario. Rocío Osorno se ha convertido en una de las influencer a las que recurrir para encontrar el look perfecto del verano porque tiene una particular visión a la hora de adalentarse a las tendencias. Pero no es la única sevillana con un perfil de Instagram realmente inspirador.

Con ellas hemos descubierto que el vestido de corchet vuelve a ser tendencias y ellas han dado el pistoletazo de salida a las manicuras más estivales, por eso las influencers sevillanas se convierten en las más inspiradoras a la hora de encontrar los mejores looks del verano, palabra de Rocío Osorno. María Segarra, Pipa Porras, Bearuma o Macarena Silva son algunas de la sinfluencers sevillanas a las que no puedes dejar de seguirles la pista este verano. Si estás embarazada y no sabes qué ponerte este verano, Beruma, Pipa Porras y Belnyni te pueden servir de fuente de inspiración.

Rocío Osorno (@rocioosorno)

Es la reina de las influencers sevillana y por eso tenía que estar la primera de la lista. Ha sabido hacerse con su trozo de pastel en el mundo de las redes sociales y sus seguidoras no pueden estar más agradecidas. Moda, belleza, las reformas de su casa o pequeños descubrimientos en su día a día son los pilares del perfil de Rocío Osorno.

Isa Ramos (@lisasimppson)

Más juvenil que otras cuentas de Instagram de influencers sevillanas, la de Isa Ramos es una guía de estilo para el verano perfecta. Su estilo desenfadado conecta con un gran número de seguiras, que encuentran en su propuestas la inspiración necesaria.

Andrea Noguero (@andreanoguero)

En ella comparte looks de todo tipo, especialmente de diario, pero sin olvidar los eventos o los consejos más beauty. Con un aire fresco e innovador ha captado la atención de las sevillanas y sus números no hacen más que crecer.

Pipa Porras (@pipaporras)

Embarazada de su segundo hijo, esta sevillana cuenta con un perfil de Instagram de lo más natural. La moda siempre está presente, pero también su día a día o propuestas de looks de invitadas. Forma parte del equipo del taller de Fernando Claro en Sevilla, firma responsable de su vestido de novia.

Beatriz Ruiz (@bearuma)

Embarazada de su segundo hijo, Beruma es una de las influencers sevillanas más cercanas. No duda en compartir contenido referente a looks y consejos beauty, pero también su día a día y sus preocupaciones con su pequeña. Su boda el pasado verano fue todo un acontecimiento en el que soprendió con dos looks muy inspiradores.

María Segarra (@mariasegarr)

Como cualquier sevillana, esta influencer es amante de las firmas low cost y no duda en apostar por ellas en sus looks. Con líneas bastante sencillas, su estilo es perfectamente copiable para estos días de verano.

Macarena Silva (@maracarenasilt)

Sus looks de flamenca la han vuelto viral en varias ocasiones (sobre todo un vídeo con uno de los trajes de flamenca que lució esta Feria de Abril de 2024), aunque no sólo moda flamenca puedes encontrar en su perfil. Consejos de belleza, escapadas, recomendaciones de looks y una fuerte conexión con sus hermanas, Alba Silva y Rocío Silva.

Rocío Pérez de Guzmán (@rocio.deguzman)

Looks bastante sencillos, pero con mucho estilazo, son los que se aprecian en la cuenta de Instagram de esta sevillana para la que la moda flamenca también es una fuente de inspiración.

María Soto (@msotoy)

Además de mostrar sus looks, esta influencer sevillana comparte sus experiencias con sus seguidoras, un plus a la hora de conectar con el público, que ve en ella a una influencer súper completa e inspiradora.

Belen Yñíguez (@belenyni)

Mamá de seis niños (la séptima viene en camino), ortodoncista y una de las influencers sevillanas más inspiradoras del momento. Su día a día con los pequeños, sus looks, sus experiencias, la influencer saca tiempo para generar un contenido con el que no para de aumentar seguidores.

Josefa de Ortega (@yosedeortega)

Es arquitecta, mamá de una niña y las firmas low cost son sus favoritas. En su perfil de Instagram puedes ver sus últimos descubrimientos y un sinfín de posibles combinaciones.