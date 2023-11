El Ayuntamiento prevé contratar nueva vigilancia para la sede del distrito Norte "en los próximos días"

Tras avisar el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla de que agentes de la Policía Local se están encargando desde hace dos meses de la vigilancia de la sede del distrito Norte, ante un "problema surgido" con la empresa de seguridad encargada de custodiar dichas instalaciones, sufriendo así una "merma" de efectivos en la calle; el Gobierno local del PP ha asegurado que "en los próximos días" será contratado un nuevo servicio de vigilancia para el edificio.

En concreto, el concejal del Ayuntamiento responsable del distrito Norte, Juan de la Rosa, ha explicado que los trabajadores del servicio de seguridad empleados en la sede del Distrito "tenían un contrato precario y se marcharon en pleno hackeo, sin que la empresa reemplazara los servicios".

A este respecto, De la Rosa ha indicado que "para evitar incidentes ante la ausencia de seguridad este equipo de gobierno decidió establecer por responsabilidad un patrullero antes que dejar el edificio sin seguridad".

El edil responsable del Distrito Norte ha señalado que "desde que la empresa de seguridad decidió no reemplazar el servicio, este equipo de gobierno está trabajando en la tramitación de un nuevo contrato, que será adjudicado en próximas semanas".

Del mismo modo, Juan de la Rosa ha indicado que "se trata de un problema heredado, una situación derivada por la nefasta gestión del anterior gobierno que evidencia un ejemplo más de la dejadez y abandono del PSOE".

De la Rosa ha manifestado que "para este Gobierno la seguridad es una prioridad y como ejemplo más cercano se ha podido apreciar en la noche de Halloween cuando se pusieron en las calles 150 agentes más de la Policía Local, por lo que el PSOE no puede hablar de merma".

Así, De la Rosa ha indicado que "el PSOE no puede exigir que se haga en tres meses lo que ellos no han sido capaces de hacer en ocho años y como consecuencia de esta incapacidad es el resultado de una sede del Ayuntamiento de Sevilla sin seguridad privada". De esta manera, el edil ha aseverado que "el PSOE no puede venir a darnos lecciones de nada y menos en seguridad".

De la Rosa ha finalizado señalando que "el Grupo Municipal del PSOE puede estar muy tranquilo porque precisamente estamos haciendo lo que ellos no fueron capaces de hacer, sacar un contrato nuevo de seguridad que será adjudicado en próximos días". En este sentido, el delegado del Distrito Norte ha pedido al PSOE "menos alarmar y que dejen gobernar y gestionar".