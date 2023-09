Beiman sigue su expansión en Andalucía con una nueva clínica en Jerez

Clínicas Beiman ha inaugurado Beiman Jerez – Montealto, un centro de especialidades médicas de más de 1.200 metros cuadrados situado en la Avenida de los Álamos, 2, que se convierte en su tercer proyecto en la ciudad y el decimoquinto en España. En este acto han participado el director general de Clínicas Beiman, Benjamín Ruiz, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y numerosos representantes políticos, empresariales y sociales de la provincia.

La clínica está situada en un gran inmueble con jardín en el barrio de Montealto que destaca por su fácil localización, accesibilidad, luminosidad y amplitud de espacios. Cuenta con más de 15 consultas distribuidas en tres plantas y quirófano propio, entre otros equipamientos.

En este centro, Clínicas Beiman ofrecerá los servicios médicos de su unidad integral de atención integral al deportista (medicina del deporte, traumatología, podología y fisioterapia avanzada, entre otros), especialidades médicas generales como odontología, oftalmología o ginecología y, además, los servicios de sus unidades Beiman Capilar, líder en microinjerto capilar en Andalucía, y Beiman Estética.

Equipo y tecnología

El director general de Beiman ha explicado que en este nuevo centro médico se profundizará en el espíritu de la compañía: unir a profesionales del máximo nivel en una dinámica de trabajo multidisciplinar, que dispongan de la última tecnología y que todo el equipo esté centrado en ofrecer “una atención personal y muy humana” a sus pacientes.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha elogiado la trayectoria de la empresa desde la apertura de su primera clínica en Guadalcacín en 2010 hasta convertirse “en un grupo empresarial referente en su sector”. “Muchas gracias, Benjamín, por lo que estás haciendo por esta ciudad. Te has convertido porque te has convertido en un magnífico embajador de Jerez y de la capacidad para emprender que tiene esta ciudad, y además lo has hecho en un sector clave como es el de la salud y el deporte”, ha subrayado la alcaldesa.

El acto de inauguración ha contado con las intervenciones del presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y del presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, Alfonso Escribano.

Escribano ha destacado la proyección de Beiman en el panorama nacional como firma especializada en medicina del deporte, en un momento en el que más de 20 federaciones deportivas andaluzas y de otras comunidades autónomas confían en la compañía como servicio médico oficial para sus deportistas. Sánchez Rojas, por su parte, ha subrayado la involucración de la empresa y de su director general en aquellos territorios en los que trabaja. “Es el modelo de empresario que necesitan las ciudades como Jerez”, ha apuntado el presidente de la CEC.

Un motor económico

Con esta incorporación, Beiman cuenta ya con 15 centros médicos, entre los que figuran Jerez (Guadalcacín, Avenida de Arcos y Montealto), Sevilla (Los Remedios y Mutualidad de Futbolistas), Las Cabezas, Córdoba, Jaén, Granada, Guadix, Almería y Huelva, además de su presencia en Logroño, Pamplona y Tudela. El grupo tiene más de 300 trabajadores de perfiles de alta especialización administrativa y sanitaria. “Es un crecimiento muy importante en nuestros trece años de trayectoria, pero nuestra expansión tiene como premisa la sostenibilidad en todos los frentes y una filosofía de trabajo basada en la honestidad, y en la excelencia profesional y tecnológica”, apunta Benjamín Ruiz.

Además de las nuevas clínicas, la empresa también ha logrado la consolidación de su unidad Beiman Capilar, especializada en injerto capilar, que ya tiene sedes en Jerez, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén.