Bendodo y Marín insisten en que el Gobierno andaluz llegará a otoño

El objetivo -al menos en público- es que el Gobierno andaluz pase el verano, después, se convoquen elecciones. El consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, incluso ha aventurado la posible celebración de un Pleno en septiembre antes de la disolución del Parlamento. Tanto él como el vicepresidente Juan Marín han coincidido en la tesis que defendió el lunes el presidente Juanma Moreno: si no hay "bloqueo" las andaluzas serán en octubre.

El ruido electoral se ha elevado en varios tonos ante la incertidumbre provocada por la crisis de precios y la guerra de Ucrania, pero también por el impulso que el PP ha recibido en el Congreso de Sevilla del pasado fin de semana. Pero el Gobierno andaluz insiste en fiar cualquier final abrupto de la legislatura a ese bloqueo que, de momento, sólo se dejó ver en el debate del Presupuesto de 2022. Y de eso hace ya casi cinco meses.

Bendodo ha explicado que la fecha de los comicios dependerá de que los partidos de la oposición no les "bloqueen y sigan más pendientes de sus cálculos electorales que de trabajar por los andaluces". "A ver qué sucede en los próximos días con los acuerdos parlamentarios y la situación general que tenemos en España y en el mundo", como la guerra o la subida de precios, ya que hay "muchísimas cuestiones que afectan a Andalucía", ha agregado Bendodo.

En las próximas semanas y meses irán "pleno a pleno, ley a ley, decreto a decreto", negociando "para seguir avanzando", ha dicho Bendodo. En cualquier caso, el consejero de Presidencia ha defendido que las elecciones, en estos momentos, sólo se serían "unos meses" antes de lo previsto, por lo que ha descartado hablar de adelanto.

Bendodo ha ilustrado además la agenda legislativa que debe llegar a la Cámara en las próximas semanas. Comenzará, de forma inminente, con la toma en consideración de la ley de polícias locales, que tiene el veto del PSOE pero que saldrá adelante gracias al apoyo probable de Vox. Las normas de creación del cuerpo superior de interventores o de economía circular están ya en tramitación y fuentes parlamentarias revelan que los socialistas están dispuestos a aprobarlas tras negociar con el Ejecutivo.

Todavía están por llegar otras normas, como la ley de función pública, la ley del flamenco o el reglamento de la ley del suelo, la Lista; pero lo que está en una tramitación más inminente no tiene visos de provocar un bloqueo, por lo que será difícil para el Gobierno convocar las elecciones antes del verano con ese argumento.

Bendodo, nuevo número tres del PP nacional

En cuanto a su elección como número 3 de Alberto Núñez Feijóo en el PP, Bendodo ha recordado que Imbroda le aconsejó que no se fuera a Madrid porque "aquello es un lío" y podía compatibilizarlo: "Aquí estoy, no me voy de Andalucía, me quedo", ha asegurado.

No ha querido hacer hipótesis a largo plazo, a pesar de que Moreno dijo que no estaría en su próximo gobierno, ya que hay que ir "paso a paso" agotando la legislatura, ganando las elecciones, consiguiendo un acuerdo de gobierno y después formando el ejecutivo. "El señor Elías Bendodo no se va porque no le voy a dejar. Primero tenemos que terminar la legislatura y ya después haz lo que te dé la gana", le ha dicho Marín en la rueda de prensa.