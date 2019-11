Chaves abandona la comisión de la Faffe y califica su citación de "acto electoral"

Manuel Chaves ha pasado por la comisión de investigación sobre la Faffe para calificar su citación "a 72 horas" del 10-N de un "acto electoral" convocado por "determinados partidos" antes de anunciar su intención de marcharse. El presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno, le ha solicitado que se quede "en respeto a los andaluces representados" en el órgano parlamentario.

Acto seguido, tras un rifirrafe con Moreno en el que el diputado naranja ha levantado la voz, Chaves ha abandonado la sala aludiendo a su derecho de "silencio". "Ustedes han decidido colocar esta investigación en plena campaña electoral", ha afeado el ex presidente andaluz, que ha criticado haber sido "instrumentalizado y manipulado",

"Qué necesidad imperiosa existía para citarme antes de la fecha electoral", ha preguntado el que fue jefe del ejecutivo andaluz durante casi dos décadas. Chaves ha recordado que la única actividad parlamentaria prevista para esta semana ha sido precisamente la comisión sobre la Faffe, después de que el Pleno previsto fuera trasladado con motivo de la convocatoria de los comicios del 10-N.

En una sesión muy tensa, el ex presidente ha asegurado que, con su citación, el Parlamento "ha roto arbitrariamente el principio de neutralidad política" a dos días de que se coloquen las urnas. "Siempre que quieran investigar la verdad, me tendrán", ha dicho Chaves poco antes de marcharse y explicar a los medios que se considera "legitimado" para abandonar una comisión en la que pensaba acogerse a su derecho a no declarar.

Según ha explicado después Juan Pablo Durán, durante la comisión de los cursos de formación, se hizo una modificación del reglamento para evitar que quien no quisiera declarar tuviera que asistir a las preguntas de los grupos parlamentarios. Durán, que ahora es diputado por Córdoba, fue presidente del Parlamento en la pasada legislatura y ha defendido que esa modificación se hizo a petición del presidente de aquella comisión, el también diputado de Ciudadanos Julio Díaz.

Las reacciones de los partidos a la salida de Chaves

Tras la marcha del ex presidente socialista, los partidos han continuado con la comisión, lo que el diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro ha calificado como un "ridículo". Sólo la portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha coincidido con el dirigente del PSOE al calificar de "circo" a una comisión que sitúa las comparecencias de los tres últimos ex presidentes socialistas en los últimos días de la campaña. "Estamos escuchando mítines", se ha quejado la diputada izquierdista.

Por su parte, José Antonio Nieto, responsable del PP, ha criticado la marcha de Chaves, de quien ha dicho que era el "guionista" de la corrupción de la Faffe, y ha recordado que fue quien nombró a los responsables de Empleo que pusieron en marcha la extinta fundación: José Antonio Viera y Antonio Fernández. "Queríamos reconocerle su dignidad", ha dicho Nieto, en referencia a la decisión de Chaves de acudir, a diferencia de los otros dos ex presidentes, José Antonio Griñán y Susana Díaz, y la ex consejera de Hacienda y actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

La diputada de Ciudadanos Teresa Pardo acusado a Chaves de "reirse" de la comisión y ha tachado de "cachondeo" la situación provocada por el ex presidente, mientras que Alejandro Hernández, de Vox, ha calificado de "histriónico ataque de dignidad" el comportamiento del ex presidente de la Junta.