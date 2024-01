El Consejo Andaluz de Enfermeria interpone una querella contra la cúpula del Sindicato Médico Andaluz

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) intentó ayer "hacer recapacitar a los responsables del Sindicato Médico Andaluz para que rectifiquen en sus declaraciones ofensivas hacia nuestra profesión. La central de los galenos ha levantado la reunión mantenida en Sevilla, sin facilitar el diálogo", por lo que el CAE manifestaba "su profunda y absoluta repulsa ante el maquiavélico y desafortunado comunicado publicado por el Sindicato Médico Andaluz".

En opinión del CAE "la central de los galenos vierte graves injurias y calumnias hacia a la profesión enfermera", llegando a espetar aseveraciones como que "es cuestión de tiempo que alguien muera a causa de la falta de la formación médica de los enfermeros", "la atribución de competencias médicas al colectivo de enfermería supone un fraude a la sociedad y constituye un riesgo para el futuro del sistema sanitario público".

Estas afirmaciones constituyen "falsedades que demuestran un absoluto desconocimiento de la normativa; así como de las competencias y atribuciones que las mismas dispensa al colectivo de enfermería, al que desprecia y falta al respecto con su falaz comunicado", afirma el CAE.

Competencias en la legislación El Consejo Andaluz de Enfermería quiere aclarar que "las competencias arrogadas al colectivo de enfermería, en las guías enfermeras publicadas en el Boletín Oficial del Estado (permite prescribir paracetamol e ibuprofeno a las enfermeras para tratar casos de fiebre) no son novedosas".

Con pleno respeto a las competencias del resto de profesiones sanitarias, estas competencias están descritas en el desarrollo del Real Decreto 954/2015 de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Esta normativa se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Esta legislación se desarrolla a través de la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales correspondientes, y validados por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Es decir dichas guías constituyen un mecanismo legal para que las enfermeras y enfermeros puedan actuar de forma segura en el proceso de curación, procedimiento que, tal y como afirma la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García Martín, y todos los miembros del CAE: "en ningún caso suplantan o ponen en tela de juicio las competencias de los médicos , siendo fruto de un amplio consenso, puesto que han sido elaboradas de forma conjunta y acordadas con las propias organizaciones colegiales y validadas por la Autoridad Sanitaria competente".

El Consejo Andaluz de Enfermería ha tratado, en el día de hoy, "aunar esfuerzos conciliatorios y conseguir una rectificación amistosa, no siendo posible ante la misma, ante la actitud cerril e inmóvil del órgano ejecutivo del Sindicato Médico Andaluz, que no ha querido, no sólo rectificar, sino escuchar la opinión de los representantes del Consejo Andaluz, buscando con ello y con su pueril comunicado asumir un rol que representativamente no le compete, ni tiene atribuido".

En atención a lo expuesto, el Consejo Andaluz de Enfermería, ha decidido "emprender una batería de acciones legales para defender el honor de la profesión enfermera andaluza a la que representa, consistentes, "en el ejercicio de derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación; así como la formulación de querella criminal por un delito de injurias y calumnias vertido contra el colectivo de enfermería, contra todo el órgano de gobierno del Sindicato Médico Andaluz, previa la interposición de la conciliación preceptiva prevista en el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto en cuanto desde el CAE se rechaza el mensaje que sólo sirve para “denigrar, engañar y alarmar a la población andaluza", una estrategia muy desafortunada de visibilización de la profesión médica que los profesionales de la Enfermería andaluza no podemos consentir.