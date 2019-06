Córdoba se prepara para acoger la segunda edición de Riomundi.

Córdoba se prepara para vivir la segunda edición de Riomundi, el Festival Internacional de las Experiencias, que se celebrará durante los días 7, 8 y 9 de junio en el entorno de la Ribera. Un viaje por el mundo y por sus grandes ríos, con el Guadalquivir como protagonista, y una invitación a conocer la cultura del Planeta a través de esta cita multidisciplinar y totalmente diferente al resto de propuestas de la ciudad. La música, la danza, la gastronomía, el deporte y la artesanía de las grandes ciudades asentadas a la orilla de los ríos más significativos del mundo volverán a ser el centro de interés de esta iniciativa organizada por el Instituto Municipal de Turismo (Imtur).

El festival llegará con un incremento de artistas participantes y volverá a contar con distintos escenarios, nueve en total (dos más que el año pasado), bajo los nombres de los ríos Guadalquivir, Misisipi, Danubio, Támesis, Ganges, Rin, Hudson, Amazonas y Níger. En ellos se desarrollarán las distintas actuaciones, algunas de ellas de forma simultánea, lo que permitirá a los asistentes elegir los espacios según sus inquietudes.

La banda Fuel Fandango, integrada por la cordobesa Nita y el canario Alejandro Acosta, inaugurará el festival con un concierto en el escenario Guadalquivir el viernes 7 de junio. Le seguirá el cantante y compositor Lin Cortés, que presentará su nuevo trabajo, Indomable. La última actuación en este escenario durante el viernes será la de tres artistas de la escuela Yo Canto: Rafa Espino, Beli Molina y Rafa Romera. En total, el viernes los asistentes podrán disfrutar de 25 conciertos. En el escenario Misisipi, actuarán Nick Moss, Donnier and Bones, Surrounders y la escuela de música Al Raso junto a la escuela de baile Lindy Lovers Swing de Córdoba. En el escenario Danubio, el dúo de la violinista Abigail Gálvez y la chelista Bárbara González presentará su espectáculo Música clásica 2.0 e interpretará versiones de grandes éxitos de la música latina y conocidas bandas sonoras.

Fuel Fandango, Mala Rodríguez y Lin Cortés entre los artistas de Riomundi 2019

En el escenario Támesis, The Bricks rendirá tributo a Pink Floyd y la banda marroquí Obsesion presentará su tercer single, Till the Sun goes down. En el escenario Rin, llegarán Bea Tricks, Trommel, Cecilio y Laurine, David Escudero y Carlos Mejías Uj. En el escenario Hudson actuarán Laura Shadows, Fonkshow, Dj Bicho y Drama Márquez y Giuseppe Beats.

Tres serán los conciertos en el escenario Amazonas: Tropicalia Son, Mariki & David Power y Ni funk ni fank. El último escenario será Níger y contará con Sara Habasha, Aboubakar Syla y la compañía de danza y música tradicional Ballet Sunugal.

La música del mundo seguirá siendo protagonista durante el sábado 8 de junio, a través de 35 conciertos. La rapera jerezana Mala Rodríguez inaugurará la jornada en el escenario Guadalquivir, donde también actuarán el grupo cordobés Skygrand Pagers y la banda Maruja Limón. En el escenario Misisipi estarán el grupo gaditano The Agapornis, el rock & roll de Fever Band, el trío madrileño Lucky Dados y la banda The Dixielab.

En el escenario Danubio, la cultura gitana llegará con La maravilla Gipsy Band y Momo rendirá homenaje a Queen. A estas dos actuaciones se sumará el de St George Band, un proyecto musical que propone un viaje por la historia de la música británica de la mano de jóvenes amantes de la cultura del Reino Unido.

Por otro lado, seis serán los conciertos que se celebrarán en el escenario Rin, con Simon García, Gameboyz, Kristina, Bony Stuche, Diego Caballero y Carlos Mejías UJ. El escenario Hudson será el espacio que acoge un mayor número de actuaciones musicales, con un total de siete y artistas tan reconocidos como Andrew Oddio, Mike Dubflama, Marinelli Disco Set, The Black Evolution, Flow Lab Kid, Juani Cash y Jorge Escribano. Som Brasil y Mom serán protagonistas en el escenario Amazonas y el de Níger acogerá los conciertos de Blood & Fyah Sound, Caleta Sound, Suburb Sound, Darco, Ussuru Sound, Zilah, Man-C Selektah, Ripper Beats, Julie Kush y David Hidalgo.

En esta segunda edición de Riomundi, la danza inundará de nuevo algunos de los espacios temáticos en torno a la Ribera, dentro de la apuesta del Instituto Municial de Turismo por la danza como parte del patrimonio y como recurso turístico, que permite identificar y dar a conocer mejor la riqueza cultural en torno a diferentes ríos. Así, como novedad los asistentes podrán disfrutar del espacio llamado “Caudal de Danza”, donde podrán mostrar sus propuestas escénicas y compartirla con los asistentes. Destaca la escuela de baile Lindy Lovers Swing Córdoba, que organizará actividades relacionadas con el swing, gratuitas para todo el público asistente, como un flashmob de jazz step.

Deporte, artesanía y gastronomía

En esta segunda edición de Riomundi también hay lugar para las experiencia deportivas a través de un diverso programa de actividades relacionadas con las artes marciales, la escalada, el fútbol americano y una carrera nocturna. Durante la jornada del sábado y el domingo por la mañana, en horario de 10:00 a 11:30, los asistentes podrán participar en sesiones de yoga en el escenario Ganges y el sábado, de 20:30 a 22:00, practicar yoga con cuencos tibetanos.

Las actividades medioambientales y los animales también tendrán presencia en esta edición de Riomundi, por ejemplo con la celebración de la llamada Fiesta de las mascotas, prevista para el domingo por la mañana en el parque de Miraflores.

Mas Gas Club se encargará de dinamizar el espacio Misisipi y convertirlo en un hervidero de actividad. Además de los conciertos, está previsto un encuentro de motocicletas americanas, el viernes 7, a partir de las 17:00, y otro de coches americanos el sábado a partir de las 15:00. La zona contará además con un American Bar, decorado al más puro estilo sureño en madera y donde el público podrá refrescarse con las bebidas más típicas tradicionales mientras disfrutan de los escenarios. Habrá también una zona de comidas, donde llenar el estómago con los auténticos perritos calientes o las hamburguesas americanas, así como el llamado Establo Country Mas-Gas, que servirá de punto de reunión para participantes e invitados a todos los eventos programados y desde donde se pondrán en marcha los distingos talleres, juegos y animaciones. Como no podía ser de otra forma, la gastronomía y la artesanía más típicas de la provincia de Córdoba y las provenientes de otras culturas también serán protagonistas indiscutibles de esta cita multidisciplinar que espera repetir el éxito de público del año pasado.