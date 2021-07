Coronavirus Andalucía: Aguirre pide no demonizar a los jóvenes y "no hacerle mucho caso" a la incidencia

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido este viernes "no demonizar a ningún grupo de edad", en alusión a la alta incidencia de coronavirus entre los jóvenes, y "cambiar el chip" para "no hacerle mucho caso ya a la incidencia acumulada y empezar a hablar de la presión asistencial".

Aguirre, que ha firmado un acuerdo en Málaga para la continuidad de la Junta Arbitral de Consumo, ha afirmado a preguntas de los periodistas que la incidencia en Andalucía se ha situado en 173 y el número de contagios diarios ha superado los 2.000, después de "mucho tiempo sin subir" de esa cifra.

Sin embargo, ha resaltado que desde agosto no se bajaba de los 500 ingresos hospitalarios, como ha ocurrido este viernes, lo que demuestra que hay "un aumento de la incidencia acumulada y una disminución franca de la presión asistencial".

"No hay que hacerle mucho caso ya a la incidencia acumulada, porque la tenemos en la franja de 15 a 29 años superior a 400 en Andalucía, pero en la de 65 a 85 años, que es la que más problemas tiene, está la incidencia en 36", ha resaltado.

Por ello, hay que "cambiar el chip" y hablar más de presión hospitalaria y no de incidencia, que está subiendo "en franjas que no están suponiendo una presión asistencial, con una edad determinada y por determinados comportamientos", pero "no tienen importancia clínica".

"Todos hemos sido jóvenes", ha recordado el consejero, que cree que "no hay que demonizar a ningún grupo de edad", pero "sí pedirles que sepan que el abordaje de la pandemia es de todos, independientemente de la edad".

Ha admitido que "posiblemente, gran parte de los brotes" que se están produciendo "tengan una secuencia de la cepa delta" y "puedan ser un foco de contagio de mayores", y ha advertido de que "las vacunas protegen, pero en un noventa y tantos por ciento".

Sobre las vacunas, ha señalado que esta semana se alcanzará un récord con más de un millón de dosis recibidas, "pero en julio y posiblemente en agosto se irá a la mitad el número de vacunas que llegarán, sobre todo de Pfizer", lo que obligará a reservar dosis de esta marca para la segunda dosis de quienes se vacunen ahora.

Por ello, ha pedido al Gobierno central que reclame a la UE y a Pfizer "un mayor número de vacunas" para "estar lo más protegidos posible cuando eclosione de forma brusca la cepa delta en Andalucía, que lo hará dentro de no mucho tiempo".