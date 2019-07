Crece un 11% la facturación y un 25% el empleo en el Parque Científico-Tecnológico de Almería

El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) experimentó durante el pasado año un crecimiento del 11% en la facturación de sus empresas y de un 25% en su volumen de empleo, hasta alcanzar los 2.294 trabajadores. Estos son algunos de los datos que han presentado el presidente del Parque y delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Emilio Ortiz, y la directora general del PITA, Trinidad Cabeo durante un encuentro informativo.

La facturación de las empresas del PITA se incrementa en un 11%, pasando de 374 millones de euros en 2017 a 417 millones en 2018. El crecimiento del empleo también refleja el impulso del Parque a la provincia, con un total de 2.294 trabajadores de los que el 68% son hombres y un 32% mujeres. Además, destaca que 212 profesionales se dedican de forma exclusiva a tareas de investigación, desarrollo e innovación.

“En estos momentos estamos atravesando una etapa de consolidación y experimentamos un importante avance en la visión que nuestro entorno tiene del PITA como espacio donde se llevan a cabo actividades de dinamización, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Se trabajan actualmente en diferentes acciones de internacionalización de la mano de organismos como la IASP, Icex, Extenda y Cámara de Comercio”, ha explicado el presidente del Parque.

Como representante de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en Almería, Emilio Ortiz ha trasladado la apuesta por un modelo sostenible de parques tecnológicos que tenga en cuenta costes y financiación, equilibrado, orientado a captar inversiones y a crear un ecosistema de relaciones entre las empresas. “Los parques tecnológicos, como el PITA, son una importante palanca de crecimiento y modernización de nuestra economía y por tanto, desde la Junta de Andalucía vamos a facilitar la generación de nuevas empresas, especialmente de base tecnológica, en estos espacios productivos y a propiciar mayores contactos con las universidades, centros tecnológicos y organizaciones empresariales”, ha explicado Ortiz.

En la comunidad empresarial del PITA, que se mantiene en torno a 82 empresas y entidades, hay que destacar el fuerte peso en sectores como la agrotecnología, biotecnología os servicios vinculados al agro. “El crecimiento registrado se debe al aumento de la superficie de las empresas que se ubican en el edificio Pitágoras, así como al liderazgo empresarial de firmas que son referentes a nivel nacional e internacional. Hay que señalar que el 61% de las empresas ubicadas en el PITA están presentes en el exterior, tanto en mercados tradicionales europeos como en otras zonas como Sudamérica, Norte de África y destinos más lejanos como China, Japón, Israel o Arabia Saudí”, ha puntualizado la directora general del Parque.

Durante 2018, la ocupación de los espacios de oficinas sube hasta el 93% en el edificio Pitágoras y hasta el 91% en la sede Científica de la Universidad de Almería, habiéndose registrado en 2017 una ocupación media del 82% en ambas ubicaciones. En cuanto al nivel de ocupación en la tecnópolis es de un 28%, con diez edificios que suman un total de 99.300 metros cuadrados. Durante los últimos meses se han producido nuevas ventas de espacios en el Parque, así como reservas que incrementarán estas cifras que se sitúan en torno al 12% de ocupación.

“Tenemos expectativas muy positivas y así lo hemos trasladado a nuestro Consejo de Administración con unos objetivos muy claros, como es la puesta en valor de los elementos de diferenciación que como parque tecnológico aportamos a las industrias para ser más competitivas y rentables”, ha afirmado Cabeo. En este sentido, dinamización empresarial es uno de los grandes pilares del PITA, habiendo logrado en los últimos años ser centro de referencia en innovación y formación. Durante 2018 se realizaron un total de 133 actividades relacionadas con la innovación y transferencia de conocimiento, divulgación de la ciencia, proyectos, cooperación empresarial, emprendimiento y financiación, entre otras temáticas. Más de 8.100 personas asistieron al PITA para participar en estas acciones.

“El PITA se convierte en un espacio de referencia para las empresas, esto queda demostrado en los diferentes proyectos que tenemos en estudio, con reservas previas de unos 48.000 mil metros cuadrados”, ha añadido Cabeo. El Parque dispone de una superficie de más de un millón de metros cuadrados, totalmente urbanizados, de los que la mitad son espacios libres, con parcelas para su venta a partir de 1.000 metros cuadrados para la instalación de edificios de productos o servicios.

Sobre el Parque Científico-Tecnológico de Almería PITA S.A.

Capital social: Parque Científico-Tecnológico de Almería PITA S.A. cuenta actualmente con un capital social de 31.040.000 euros. El porcentaje de su accionariado se reparte de la siguiente manera: Inmobiliaria Acinipo SL (Unicaja) (30,13%), Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar) (30,13%), Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SAU (26,62%), Agencia Andaluza de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (11,64%), Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía (1,04%), Universidad de Almería (0,19%), Fundación Tecnova (0,17%) y Ayuntamiento de Almería (0,08%).

Consejo de Administración del PITA tiene la siguiente composición:

Emilio Ortiz, representante Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA) y presidente del PITA.Antonio Pérez Lao, representante de Cajamar y vicepresidente del PITA.Luis Gallego, representante de Agencia IDEA.Aránzazu Martín, representante de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).Ricardo García, representante de Cajamar.José Julio Calzado, representante de Unicaja.Miguel Ángel Férnandez, representante de Unicaja.

El Parque está promovido por la entidad Parque Científico-Tecnológico de Almería, vinculada de forma prioritaria al desarrollo de las tecnologías agrícolas (bioeconomía) y a otras actividades como las energías renovables, las nuevas tecnologías y la construcción sostenible. El PITA se integra en la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), cuyo principal objetivo es colaborar a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Además se integra en la IASP, la International Association of Science Parks and Areas of Innovation.