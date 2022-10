“En la política destrozan tu honor, tu imagen y la de los tuyos”

–¿Qué afecta más a la política actual: que los políticos no tengan un trabajo al que retornar o la frivolización y la banalidad que muchos proyectan en las redes sociales?

–Todo. Y también afecta la banalización de los asuntos, de los temas. No es la primera vez que hay un debate por la mañana en un medio de comunicación y ese mismo día un partido presenta una propuesta para derogar algo, o toma iniciativas para contentar a a opinión pública. No hay un criterio sobre las cosas, no hay un verdadero compromiso y amor por España en muchas ocasiones. A partir de ahí viene todo. No es una cuestión de sueldos, que en la Comunidad de Madrid tenemos congelados desde hace doce años en una región en la que es evidente que el nivel de vida es caro, muy alto, pero lo que más echa para atrás es la forma en la que se trata al entorno de los políticos, la forma en la que ponemos el acento sobre patrimonios sin tener en cuenta que hay políticos que vienen de otras vidas laborales antes de dar el paso de entrar en política. Hay descrédito, hay acoso, hay un trato despiadado muchas veces contra los políticos, por eso hay personas excelentes que no quieren dar lo mejor para España por no ver su nombre metido en barro. Si cuidáramos las formas… Ya no es una cuestión de dinero. Si tuviéramos más respeto y, por supuesto, evitáramos las altanerías de muchos políticos del pasado, si tuviéramos un término medio, habría gente comprometida que daría el paso adelante y enriquecerían la política con su conocimiento y con su presencia.

–Sin necesidad de subir los sueldos…

–Según el nivel puede estar mejor pagada la política que la empresa privada. Si miramos los altos niveles de gran responsabilidad, yo gestiono un presupuesto de 23.000 millones de euros. En una empresa privada tendría un sueldo muy diferente, pero no estamos aquí por los sueldos.

–Moreno reconoció que había tenido problemas para formar su gabinete. Aludió a la limitación de los sueldos y al grado de sobreexposición al que se someten los políticos.

–Y no le falta razón.

–Hace falta entonces mucha vocación de servicio público…

–Pero sobre todo ser conscientes de que vienes sabiendo que te van a destrozar la honorabilidad y la imagen. La tuya y la de tu entorno. Y evidentemente grandes ingenieros, grandes filósofos, grandes abogados, grandes historiadores… no pueden permitirse pasar por todo esto porque tienen un nombre y una profesión a la que volver, tienen una familia… Son muchos los problemas que hemos generado en la política, por lo que gente que tendría mucho que aportar decide al final que esto no le conviene.

–¿Por qué es censurable el uso del Falcon en los desplazamientos del presidente de Gobierno? ¿No debe un jefe del Ejecutivo viajar con las máximas condiciones de seguridad?

–Al presidente del Gobierno de este gran país hay que facilitarle todas sus herramientas de trabajo y todo lo que tenga que ver con su seguridad. Pero no el uso desmedido de los medios públicos para su propio beneficio electoralista. Y no es una cuestión ya del Falcon para ir a un mitin del PSOE, es el uso de un helicóptero para ir a una finca que está a cien kilómetros mientras escondes el coche oficial. O el servicio extraordinario que se paga en la Moncloa para maquillaje y peluquería, servicios extraordinarios que son un desfalco público y que se clasifican como secretos de Estado. Una total falta de transparencia…Y otras veces son otros miembros del Gobierno quienes usan los aviones. O la utilización de tanto dinero para hacer reformas en las residencias de verano.. En fin, se trata de cuestiones que no son coherentes en quien va de obrero. No se ponen en el lugar de las personas a las que representan.

–¿La agencia espacial debe estar en Madrid siempre y en cualquier caso? Se lo digo porque hay dos ciudades andaluzas, Sevilla y Huelva, que aspiran a acoger su sede.

–Soy española por encima de todo. Defiendo los intereses de España por encima de los de Madrid. Me importa lo que ocurre en Sevilla y quiero que siempre me siga importando cuanto ocurre en Galicia o en Cataluña. Ahora bien, como presidenta de la Comunidad de Madrid tengo que defender un proyecto que no va a funcionar igual de bien si sale de Madrid. Estoy convencida. Y eso afecta al conjunto de España. El 92% de la industria aeroespacial está en la Comunidad de Madrid y el 70% del trabajo de este sector se concentra en el municipio de Tres Cantos. Deshacer esa maquinaria no beneficia a nadie. El único que se beneficia es Sánchez que ve cómo por primera vez en la democracia las comunidades autónomas y las provincias estamos pujando entre nosotras por decisiones que le deberían concernir directamente al Gobierno y no dejar que entre nosotras nos peguemos, pero esto lo está haciendo a propósito. No encontrarán en mi nunca una declaración en la que pretenda poner a Madrid por encima de nadie, porque no somos más que nadie. Pero la realidad de la industria aeroespacial es la que es.