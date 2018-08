Díaz reclama más apoyo al resto de administraciones para la inmigración

La Junta de Andalucía reclama más implicación a comunidades autónomas, Gobierno y Unión Europea para buscar una solución a la atención de inmigrantes que están llegando a las costas españolas, principalmente al litoral andaluz. "No va de solidaridad con Andalucía, sino de responsabilidad de todos los Gobiernos autonómicos", sostuvo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas en San Juan del Puerto (Huelva), donde hizo una visita instituciona.

Díaz remarcó la voluntad que tiene el actual Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, con el objetivo de llegar "llegar a un acuerdo para compartir responsabilidades y poner recursos para atender a los inmigrantes, fundamentalmente, a los menores no acompañados". Frente a esta actitud, la presidenta andaluza criticóo la "demagogia" de los representantes del PP. "Imagino que cuando hay un cambio de Gobierno en España como el que tuvo lugar hace dos meses, el ministro de Interior saliente, además de darle la cartera al que entra, le cuenta la situación que se va a encontrar", auguró.

"Si el Gobierno de Andalucía sabía a principios de año, porque nos lo trasladó el Gobierno de España, que tenían una previsión de que más de 30.000 personas iban a llegar a las costas españolas, porque las costas andaluzas son las costas españolas, esa previsión se trasladaría al actual Gobierno y, al mismo tiempo, también le contarían qué pensaban hacer, es decir, cuáles eran las previsiones de Rajoy y Zoido ante la crisis migratoria", apuntó Díaz, que insistió en que los dirigentes populares "son unos irresponsables" por no haber actuado pese a las previsiones. "Ellos hasta hace unos días tenían la responsabilidad, conocían las previsiones y tendrían medidas para adoptar", recalcó.

La jefa del Gobierno andaluz subrayó que no se ha dejado de atender a ninguno de los menores no acompañados que están desembarcando en la comunidad. Además, de la implicación de las comunidaes autónomas, Díaz insistió en la coordinación internacional, tanto con los países de la UE, como con Marruecos y Argelia. "La UE no puede mirar para otro lado, ahora tiene una oportunidad de demostrar que ha aprendido de los errores del pasado, de mirar al Sur y compartir la responsabilidad con los países del sur", ha concluido