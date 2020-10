Premios Andaluces del Futuro: éstos son los cinco jóvenes ganadores en la edición especial del 2020

La pandemia sanitaria por la Covid-19 ha sido la responsable de aplazar los XIII Premios Andaluces del Futuro, pero finalmente hoy se entregarán en Sevilla.

El Casino de la Exposición de Sevilla acogerá esta atípica edición en la que Grupo Joly y Bankia vuelven a premiar el esfuerzo, el ingenio y la aptitud de cinco jóvenes andaluces: Premio al Deporte para la regatista sevillana de clase RS.X, Pilar González de la Madrid Trueba; Premio a la Empresa para Pablo Vidarte, empresario, inversor e inventor sevillano; Premio a la Ciencia para la matemática, profesora e investigadora gaditana Marina Murillo Arcila; Premio a la Acción Social, Jesús Ángel Gómez Martín, de Huelva, licenciado en Química y fundador de la iniciativa Cienciaterapia, que lleva a los niños de oncología infantil diferentes talleres de ciencia; y Premio a la Cultura, Víctor García García, violonchelista sevillano de un reconocido prestigio a nivel internacional.

Víctor García

Víctor García García es fundador y director musical del Ensemble Impulsia, con el que ha ofrecido conciertos y espectáculos innovadores en varios países y al que destinará la cuantía de este galardón. “Fue una agradable sorpresa cuando me enteré porque no me lo esperaba. Es un gran aliciente para seguir trabajando en la música, a la que me dedico desde que tenía 3 años”, recuerda el músico. Aunque reconoce que actualmente “la situación no está muy bien para la cultura, el premio me servirá para continuar con mis proyectos”, además asegura que es todo “un orgullo que te denominen Andaluz del Futuro “.

Pablo Vidarte

Por su parte, para el empresario e inventor sevillano Pablo Vidarte, este reconocimiento es “un pasito más para poder avanzar en Andalucía” y aclara que él tuvo que irse fuera para desarrollar su faceta en biotecnología “ y mi objetivo es el volver, así que este reconocimiento me ayudará a conseguir ayudas y colaboradores para quedarme”. Inventor y desarrollador de Bioo, proyecto líder de Arkyne para la generación de electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas, y con varios premios internacionales en su curriculum (listado en Forbes en la edición de 30 under 30 Europe a los 20 años, entre otros), Vidarte quiere “revitalizar Andalucía desde mi tierra, Sevilla, con un proyecto para la ciudad que presentaremos al Ayuntamiento”.

Pilar González de la Madrid

Pilar González de la Madrid Trueba recibirá hoy su premio recién llegada de Australia. A día de hoy, ha sido integrante del Equipo Olímpico para Río 2016 y actualmente sparring para Tokio 2020. Seis veces campeona de España y cuarta del Mundo Juvenil es también Campeona del Mundo y Europa en otras clases de windsurf. Con las miras puestas en París 2024, Pilar se enteró en el aeropuerto de la noticia “y no me lo creía. He estado dos o tres años intentando participar en los premios y este año lo he ganado”, lo que para ella supone “poder seguir haciendo lo que me gusta”. El premio lo destinará al deporte al cien por cien ”comprando material y para las regatas pero sobre todo, es un reconocimiento para un deporte minoritario como el mío”.

Jesús Ángel Gómez

La misma alegría que los otros premiados siente Jesús Ángel Gómez. Licenciado en Química y emprendedor social, es el fundador de la ONG Cienciaterapia para realizar talleres de ciencia divertida a niños y niñas hospitalizados en unidades de oncología infantil. Cienciaterapia ha beneficiado hasta la fecha a más de 5.700 pacientes y 6.100 familiares . “El premio es doblemente bueno porque es en la tierra y te anima seguir trabajando. Te acuerdas mucho de la familia y de las personas que están junto a mi todos los días trabajando para que el proyecto sea posible”. Confía en que este galardón le ayude a tener una mayor imagen y que se “conozca más a la organización para que sigamos con nuestros talleres”.

Marina Murillo

Por último, Marina Murillo Arcila (matemática e investigadora), premio a la Ciencia, recuerda el “tremendo orgullo que es recibir un premio al esfuerzo y lo que anima a seguir trabajando y formándome justamente ahora, cuando la pandemia del coronavirus pone de manifiesto la importancia de la Ciencia”. En su extenso curriculum, Marina ha investigado la aplicación de modelos epidemiológicos para describir la difusión de mensajes en redes sin infraestructuras, contribuyendo en a la mejora de las comunicaciones en el marco Wifi-5G.