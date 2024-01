Espadas asegura que el Centra "es una vergüenza" y un "instrumento de manipulación"

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha criticado con dureza los últimos datos de la Centro de Estudios Andaluces (Centra) sobre intención de voto que no sólo consolida, sino que aumenta la mayoría absoluta de la que el PP disfruta en Andalucía. Para el dirigente del PSOE-A, "la credibilidad del Centra es cero, es una auténtica vergüenza y pagado con dinero público".

Espadas ha señalado esta mañana en el Parlamento de Andalucía que los datos que han sido conocidos esta mañana y apunta a un descenso en la intención de voto para su partido "carecen de veracidad, porque son los que dicta el que ocupa el despacho de al lado al presidente de la Junta (en referencia al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, aunque no le nombró directamente) que son los que dice que son". El secretario general de los socialistas andaluces ha definido a esas cifras como "un instrumento de manipulación y propaganda destinados a orientar a la opinión pública de Andalucía, nada más".

El dirigente socialista ha añadido que "hay que tener en cuenta que no hay elecciones autonómicas hasta el año 2026", por lo que los resultados a su juicio no son representativos de la intención de voto de los andaluces y no se cree "que en todas las opiniones que recoge, no haya ninguna negativa sobre el estado de la sanidad en Andalucía, cuando hay más de un millón de andaluces en las listas de espera". Es por ello por lo que, a su entender "la credibilidad del Centra es cero" y ha insistido en calificarlo como "un instrumento de propaganda pagado con dinero público".