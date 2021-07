Espadas apoyará la ley del Suelo con ajustes medioambientales

El PSOE dejará que el proyecto de ley del Suelo (llamada Lista) se tramite de nuevo en el Parlamento andaluz. No presentará una enmienda a la totalidad ni se sumará a la de Unidas Podemos, por lo que la ley seguirá su curso para ser aprobada antes de fin de año. No obstante, el líder del PSOE, Juan Espadas, ha señalado tres asuntos que necesita negociar con el PP: una protección más clara de los suelos situados en el litoral, una reformulación de los suelos rústicos y una descentralización de las decisiones a los ayuntamientos.

Espadas ha reunido en el Parlamento a los dirigentes de la Federación Andaluza de Municipios y del consejo de gobiernos locales, que son, a su vez, Fernando Rodríguez Villalobos y Francisco Toscano, presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de Dos Hermanas, respectivamente. Junto a Espadas, que es alcalde de Sevilla, representan el poder socialista en los municipios y dan buena muestra de que los alcaldes del PSOE desean aprobar esta ley. "La ley del Suelo es una ley necesaria, el anteproyecto salió del anterior Gobierno socialista, por lo que no vamos a discutir la necesidad de esta norma, sino algunos aspectos concretos", sostuvo Espadas en una intervención ante los medios de comunicación, junto a Villalobos y Toscano.

El PSOE y el PP han comenzado a negociar el modo de abordar las reformas, aunque el Gobierno andaluz va a encontrar problemas en Vox, su aliado parlamentario, porque exige que no se consensúe el texto con partidos de izquierdas. Francisco Toscano ha explicado algo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comentó a Espadas hace una semana, que el consejo de gobiernos locales había dado su visto bueno a la Lista. Toscano explicó que el proyecto de ley tiene esta aval, que es preceptivo aunque no vinculante.

El PSOE ve problemas en esos tres aspectos. La ley es más laxa que la anterior en cuanto a las operaciones urbanísticas en el litoral, aunque protege con carácter general el territorio costero. Espadas opina que esto debe quedar mejor especificado. En cuanto a los tipos de suelo, el proyecto sólo considera los urbanos y los rústicos. Desaparece el concepto urbanizable. El PSOE está de acuerdo en que no se deben "hipotecar los desarrollos municipales" con calificaciones que convierten en un casi imposible la ampliación de las manchas urbanas de los municipios, pero solicita un seguro para que no se considere urbanizable todo lo que no sea protegido.

Este viernes acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. Si el PSOE no la presenta, la ley seguirá un trámite de urgencia y se podría aprobar antes de final de año. Como Toscano ha explicado, la ley del Suelo es la más importante de una legislatura, junto a los presupuestos anuales. Una vez que el Gobierno andaluz la haya aprobado, la legislatura autonómica estará casi finalizada, con independencia de que haya Presupuesto para 2022.

El PP quiso que el proyecto se presentase en el Parlamento en el próximo pleno, el del 7 de julio, lo que ha motivado cierta sospecha de las prisas del Gobierno andaluz por sacar adelante una ley que pondría el broche a la legislatura. Finalmente, el PSOE accedió al trámite por la vía de urgencia, pero se llevará en el pleno del 21 de julio.