Espadas reclama su autonomía de Ferraz para alcanzar un acuerdo con Susana Díaz

Juan Espadas ha tenido un primer gesto de rebeldía frente a la injerencia de Ferraz en el PSOE de Andalucía. Ante la posibilidad de que el comité federal del 3 de julio adelante las primarias para forzar la salida de Susana Díaz como secretaria general, Juan Espadas ha subrayado que no admite injerencias de nadie en las conversaciones que él mantiene con Susana Díaz para facilitar el relevo de ésta al frente de la secretaría general.

"He sido yo -ha asegurado- quien ha pedido a la secretaria general que no dimita para evitar que se cree una gestora". Espadas ha repetido en dos ocasiones que él no desea que Díaz dimita, sino que facilite la transición.