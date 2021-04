Ferraz tiene la competencia para convocar primarias en el PSOE andaluz

La dirección federal del PSOE tiene todas las competencias para abrir el proceso de primarias en Andalucía para elegir al próximo candidato a la Presidencia de la Junta. Aunque la ejecutiva socialista de Jaén, una de las más potentes que hay en la comunidad, ha dirigido esta petición a Susana Díaz, que es la líder, lo hace por consideración. No es Díaz, sino Ferraz la que puede convocarlas si "se dan las circunstancias políticas que lo aconsejen".

El PSOE desarrolló todo la normativa de las primarias en el Reglamento de Desarrollo de los Estatutos Federales, que se aprobó en el congreso de junio de 2017. La dirección de los socialistas andaluces, enfrentados entonces con Pedro Sánchez, abandonó el cónclave en una de sus noches más importantes en lo que fue entendido como un desplante de Susana Díaz al nuevo secretario general, después de que ella perdiese las elecciones primarias. Tanto el artículo 227 como el 257 de ese reglamento otorga al comité federal o a la propia ejecutiva la potestad para convocar elecciones internas para elegir a los candidatos en las elecciones autonómicas. Se puede hacer "de oficio" o a petición de las direcciones regionales, siempre que las circunstancias lo requieran.

La ejecutiva puede convocar las elecciones sin esperar a reunir al comité federal, aunque éste debe refrendar después esta iniciativa.

Tanto los críticos andaluces como la dirección federal del PSOE desea adelantar el proceso para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta. Entienden que es el momento de plantar cara a Susana Díaz, ahora que la ex presidenta ha iniciado una carrera de cara a unas primarias que, si no mediase la decisión de Ferraz, se celebrarían en diciembre. Hay que tener en cuenta que el PSOE celebra su 40º Congreso en Valencia a mediados de octubre de 2021, y después vendrían los autonómicos; entre éstos, el andaluz.

Lo que los críticos quieren es que el proceso se adelante a antes del verano, y no para elegir al secretario general del PSOE-A, que llevaría su calendario ordinario, sino para aclarar el nombre de la persona que se enfrentará a Juanma Moreno en las próximas elecciones autonómicas. Tal como explicó la dirección de Jaén, el argumento es que Moreno puede convocar elecciones este mismo año, sin esperar a 2022, debido a la crisis que se puede abrir en la derecha española como consecuencia de los comicios de Madrid del 4 de mayo.

Susana Díaz es la única que ha confirmado que se presentará a las primarias, y si éstas se adelantasen, también, pero Ferraz y los críticos desean solventar, cuanto antes, la crisis de liderazgo del socialismo andaluz que provocó la pérdida de la Junta de Andalucía.

Fuentes socialistas han explicado a este medio que la dirección federal está decidida a dar esta batalla y a apoyar a Juan Espadas, alcalde de Sevilla, para acabar con lo que entienden es un interregno. A la dirección de Jaén se le sumarán, desde este lunes, otras ejecutivas provinciales y municipales, así como pronunciamientos por parte de distintas plataformas. Espadas es el candidato de todos ellos, aunque el alcalde hispalense no lo ha comunicado de modo formal.

Si fuese tal como se prevé, Ferraz convocaría las primarias después del 4 de mayo, con lo que podrían celebrase antes de que finalice el verano. De este modo, si Juanma Moreno decidiera adelantar las elecciones a partir de entonces, el PSOE ya tendría listo su candidato. El presidente de la Junta ha declarado en numerosas ocasiones que no habrá adelanto. Si Ciudadanos se quedase fuera de la Asamblea de Madrid, el partido naranja entraría en una crisis nacional, habría más fugas hacia el PP, pero Moreno no ganaría nada con un adelanto, de no ser que sus expectativas electorales fuesen muy buenas. Tal como lo son ahora, podría gobernar, pero no apoyado en Ciudadanos, sino en Vox.

Si Juan Espadas ganase a Susana Díaz en las primarias para la Presidencia de la Junta, aún seguiría siendo secretaria general hasta el congreso de diciembre. La pugna entre Espadas y Díaz será muy dura debido a que ambos tienen bastantes apoyos. La ex presidenta cuenta con el respaldo de las direcciones provinciales de Sevilla, Córdoba, Málaga y Almería, a la que se suma la de Cádiz, cuya secretaria general ha estado ya en ambos bandos. Granada, Huelva y Jáen están con Espadas, aunque en las primarias el cuerpo electoral es el censo de militantes y el poder orgánico cuenta poco.