Ferraz espera que Susana Díaz dimita antes de crear una gestora

La Ejecutiva del PSOE federal está decidida a que Susana Díaz deje su cargo de secretaria general del partido en Andalucía, una vez que ha sido derrotada por Juan Espadas en las elecciones primarias del domingo. La dirección se ha reunido en Ferraz está mañana, se han comentado los resultados y la satisfacción ha sido plena entre los asistentes, pero no se ha creado la gestora que se haría cargo del PSOE-A hasta el congreso regional. Una de las razones es que Pedro Sánchez no ha asistido, porque se encuentra en Bruselas, donde se entrevista con Joe Biden; la otra, es que se confía en que Díaz madure sobre su posición en los próximos días.

Pero el mensaje es bien claro: si se atrinchera, habrá una gestora.

La campaña electoral de la ex presidenta, que no llegó al 40% de los apoyos frente al 55% de Espadas, ha molestado bastante a la dirección de Ferraz y a Pedro Sánchez, según han explicado algunas personas de este entorno. La aún secretaria general ha venido sosteniendo que Ferraz quería controlar al PSOE-A con un "mando a distancia" y que, incluso, convocó primarias para elegir candidato a la Junta por su condición de mujer. No hay nadie en Ferraz ni en Moncloa que confían algo en Susana Díaz, y se teme que en este período de bicefalia intente alguna maniobra o no deje actuar a Espadas con medios y recursos.

Una de las personas del equipo de Espadas ha declarado a este medio: "Ella tiene que madurar, son tres derrotas consecutivas; si fuese lista, y no se lo supongo, se iría esta misma semana". Si no es así, también se ha explicado desde Ferraz, habrá una gestora que dirija el PSOE-A hasta el congreso regional.

En la noche de su derrota, Susana Díaz anunció que no volvería a competir por ser secretaria, pero dejó en el aire los cambios en el grupo parlamentario. Juan Espadas ha dejado claro que el grupo se va a modificar: Susana Díaz ya no será la que interpele al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Posiblemente, la nueva portavoz sea la jiennense María Ángeles Férriz. Espadas también tendrá que decidir si Díaz sigue siendo la presidenta del grupo, esto no es algo claro, bien podría dejarle en ese puesto.

"Lo que no va a hacer Juan es mandarla a la última fila, al lado de Teresa Rodríguez, que es lo que hizo ella con Mario Jiménez", comenta esta misma persona.

Uno de los problemas de las bicefalias, en estos momentos, es que Juan Espadas es candidato a la Junta, pero carece de un equipo pagado por San Vicente, en todo esto tiene que depender de la voluntad de Susana Díaz y eso es lo que se desea impedir. Además de Férriz, el equipo de Espadas lo forman María Márquez, que es parlamentaria por Huelva; Miguel Ángel Vázquez, senador por Sevilla, y la diputada sevillana Beatriz Carrillo.

Juan Espadas no puede perder tiempo, porque las elecciones andaluzas se celebrarán dentro de poco. Es posible que más cerca de la primavera de 2021 que del otoño de 2020. Necesita constituir el equipo, volver a recorrer toda Andalucía y establecer los vínculos rotos con los sectores progresistas de la sociedad andaluza, así como con los sindicatos. Si algo diferencia a Espadas de Díaz es que es más reflexivo.

El PSOE celebra su congreso federal en octubre de 2020 en Valencia, y poco después, cada uno de los regionales, incluido el andaluz. Espadas podría ser secretario general, por tanto, antes de 2021. Las elecciones andaluzas tocan en diciembre de 2021, pero es posible que Juanma Moreno las adelante unos meses.