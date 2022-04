Gestión eficaz, la clave para un buen uso y distribución hídrica

La gestión de los recursos hídricos y la puesta en valor de un bien tan preciado como escaso, el agua, así como la búsqueda de nuevas soluciones en torno a amenazas cada vez más crecientes como la sequía, fueron los putos centrales de la jornada La gestión integral del agua y la reutilización de los recursos hídricos, desarrollada ayer en el Hotel Barceló Renacimiento. Grupo Joly junto a la empresa pública de aguas dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ACOSOL, y con la colaboración de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), organizaron unas jornadas donde aportaron cuestiones para conseguir mejorar en la gestión del agua. En el fondo de todas esas ideas, la concienciación de los ciudadanos y de las instituciones.

Felipe Granados, director general de Grupo Joly, y Carlos Cañavate, consejero delegado de ACOSOL, fueron los encargados de abrir el acto e introducir la ponencia Los recursos hídricos en Andalucía por parte de Sergio Arjona, secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Junta de Andalucía. En ella, el dirigente andaluz destacó la gestión del agua en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas: “Es importante hablar y debatir sobre las cosas que se están haciendo bien y las que tenemos que seguir haciendo e impulsando. Andalucía es la segunda comunidad con mayor extensión territorial; con seis demarcaciones geográficas, tres gestionadas por el Estado y tres por parte de una unidad autónoma andaluza tras los decretos de transferencia de 2005 y 2006. No obstante, en estos procesos intervienen muchísimos más actores, como es el caso de los 785 municipios andaluces. Por eso es importante cuando hablamos de agua tener claro el concepto en el que nos movemos, para conocer verdaderamente quién sí y quién no interviene. Como responsables públicos, tenemos que asegurar que el suministro de agua se haga de manera constante y eficiente: todos tenemos que tener garantizado ese recurso del agua”.

Arjona también destacó el papel de los cambios y amenazas existentes actualmente que dificultan este suministro hídrico. “Debemos tener en cuenta que para tener esa garantía hídrica debemos observar todas las variables y consecuencias del cambio climático, podemos hablar de la sequía que padecemos actualmente o las inundaciones producidas en varias zonas de Andalucía, como fue el caso de la provincia de Huelva hace unos cuantos meses. Es decir, debemos tratar esta nueva redistribución de las precipitaciones ya que se está demostrando que se están dando con mayor frecuencia en zonas costeras y hace más difícil que el agua sea aprovechada”, indicó.

A continuación, se desarrolló el coloquio La aplicación de la tecnología al mundo del agua, el cual contó con Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, como moderadora y con la participación de Pedro Parias, secretario general de Feragua, y José Morillo, catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente, director del Máster en Tecnologías y Gestión del Ciclo Integral del Agua y director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla.

José Morillo basó su intervención en la aplicación de la tecnología en la gestión integral del agua y las importantes soluciones de cara al futuro, así como en determinadas amenazas que no hay que menospreciar y restar importancia, sino atacar y prevenir, como es el caso de la dualidad entre las aguas superficiales y las subterráneas y la sobre explotación de estás últimas cuando las reservas de los embalses escasean.Por su parte, Pedro Parias quiso destacar la necesidad de este tipo de jornadas dada “la necesidad de estar en continuo diálogo entre todos los activos implicados para resolver los problemas que nos afectan, como el desabastecimiento”. En una breve introducción sobre el diálogo continuo que mantiene Feragua con los regantes, el secretario general también desgranó las innovaciones en este sector, aunque lamentando “lo retrasados que estamos en este campo respecto a Europa y otras partes del mundo que se encuentran avanzando en estas tecnologías, e incluso que son más competitivos como América y Asia. Hay que seguir avanzando y trabajando, estamos muy limitados y contamos con menos productos para resolver problemas fundamentales y enfermedades y es uno de los grandes problemas”.

La segunda mesa redonda de la mañana, ‘Desalación, depuración y otros’, contó con las intervenciones de Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía); Carlos Cañavate, consejero delegado de ACOSOL; y Fernando Delgado, director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía.Delgado, como representante de la Junta de Andalucía, resaltó la prioridad qué tiene el recurso del agua para la Junta en estos momentos: “Se ha ido trabajando en una gestión moderna y planificada y eso ya se ha ido instalando gracias a los recursos tecnológicos, consiguiendo grandes resultados. Para la Junta de Andalucía ha sido un reto importantísimo poner en pie todas estas estructuras. Hemos conseguido en menos tiempo mejores resultados. Ahora mismo estamos realizando todos aquellos planes ecológicos que se precisan con objetivos hasta 2027 e incluso 2039”.

En cuanto a la gestión de estos recursos en el día a día, Carlos Cañavate apuntó que “existe la voluntad de los organismos públicos y también de las empresas implicadas en esta industria para dialogar y trabajar juntos en una problemática que nos afecta a todos. Existen alternativas que debemos buscar conjuntamente así como fomentar mecanismos como el uso de agua regenerada para no depender tanto del clima, ya que este cada vez se encuentra en estados más extremos provocados por el cambio climático como las lluvias torrenciales acontecidas hace poco o precisamente la escasez de lluvias en otras zonas de la propia Costa del Sol”.

Pedro Rodríguez, por su parte, quiso poner en valor la importancia de este bien natural y apelar a la conciencia de la población tanto de la comunidad como del resto del territorio nacional: “El agua es lo más importante que tenemos en la vida y no está suficientemente valorada. Como siempre está ahí, no somos conscientes de su valor, y es cuando hay escasez cuando apercibimos lo necesaria que es ”. En cuanto a las alternativas que se plantean a corto plazo, el presidente de ASA Andalucía quiso destacar que por el momento “tenemos expectativas como sector en los Fondos Europeos Next Generation en áreas estratégicas claves como Transformación Digital, Eficiencia energética y Economía Circular”.

El último coloquio de la mañana, Uso de aguas residuales como alternativa a la escasez hídrica, contó con la participación de Pablo Mansilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf; y de Melchor Conde, director del Área de Infraestructuras y Producción de ACOSOL. Ambos desgranaron la nueva vida que se puede dar a las aguas residuales como alternativa al uso de agua potable y de uso humano para actividades que no requieren de este tipo de recursos, como es el caso del riego en el golf.Melchor Conde destacó la ampliación de la capacidad de producción de la propia ACOSOL de agua regenerada, en cuya red de distribución hay diversas entregas de agua regenerada entre las que se encuentran usuarios como numerosos campos de golf e incluso el Ayuntamiento de Marbella. Esta medida es fundamental para el ahorro de este recurso y refuerza el desarrollo sostenible al que debe encaminarse el sector.