El Gobierno andaluz se revuelve contra la oposición por forzar un pleno de ambiente preelectoral

"Hay que tener el rostro de hormigón armado para pedir un debate sobre la gestión de la sanidad pública". La frase de Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz, da pistas sobre el sonoro enfado que ha provocado el Pleno que se celebrará este viernes en el Parlamento para abordar la situación sanitaria y la prórroga del Presupuesto de 2021. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha acusado directamente a la oposición de querer "provocar un adelanto electoral" por forzar esta sesión plenaria extraordinaria -se celebra al final de enero, uno de los dos meses inhábiles en la Cámara andaluza-, que ha calificado de "absurda". La respuesta de ambos dirigentes deja claro que la celebración del Pleno, al que Jesús Aguirre acude "encantado", según ha dicho Bendodo, es un contratiempo para el Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos, sobre todo en el ambiente preelectoral que vive la comunidad a pesar de que el mensaje que sale de San Telmo es que la intención es agotar, al menos, el periodo de sesiones que comienza el 1 de febrero.

PP y Ciudadanos intentaron evitar esta convocatoria y, de hecho, lograron que no se produjera hace una semana. Entonces Vox, tras anunciar su apoyo a la petición del PSOE, se echó atrás al reparar en que no podría participar en el Pleno por una cuestión de reglamento. Solucionado ese obstáculo, la oposición -PSOE, Unidas Podemos y Vox- unió fuerzas para forzar la comparecencia del consejero de Salud y el de Hacienda. Ambos tendrán que acudir a la Cámara a partir de las 14:00 a pesar de que el PP alegó que tenían problemas de agenda. Jesús Aguirre y Juan Bravo darán cuenta de su gestión ante los parlamentarios andaluces, aunque habrá una sonora ausencia en la bancada azul del Gobierno andaluz. Juanma Moreno no estará en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, pues tiene una entrevista en Radio Nacional de España, en Madrid, por la mañana. Luego se verá con Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, y su agenda finaliza en Salamanca, donde participa en un acto electoral en el primer día de campaña de las elecciones de Castilla y León que se celebrarán el 13 de febrero.

La agenda del presidente era previa a la colocación del Pleno este viernes a las 14:00, pero no deja de ser llamativa la reacción de los consejeros de PP y Cs por una derrota parlamentaria que llegó a provocar la advertencia de Juanma Moreno sobre la posibilidad de que se produzca un "bloqueo sistemático" en la Cámara que acabe provocando el adelanto electoral que lleva meses barruntándose. Hay que recordar que en la pasada legislatura se dio una situación similar cuando Ciudadanos, que por entonces soportaba al Gobierno de Susana Díaz en el legislativo, se alineó con el resto de la oposición (PP, Podemos e IU) para la celebración de un debate general sobre sanidad. Aquella sesión se celebró en febrero de 2017 y no consistió sólo en una comparencia de una hora del consejero de Salud, entonces Aquilino Alonso; aquel debate se prolongó durante toda una jornada y tuvo propuestas de resolución, es decir, se aprobaron iniciativas concretas para dar respuesta a la situación de crisis sanitaria.

En 2017, hace ya casi cinco años, el Gobierno del PSOE tuvo que hacer frente a una gran contestación por la situación de la sanidad, una tormenta perfecta provocada por una infrafinanciación del sistema que tenía su origen en la crisis económica y financiera, pero también por la gestión socialista. Lo que encendió la chispa fue la propuesta de fusión hospitalaria -con Granada como símbolo- en un intento por optimizar recursos que acabó provocando manifestaciones multitudinarias y, a la postre, la caída del consejero. No hay que desdeñar el efecto que tuvo ese malestar ciudadano en la caída en votos del PSOE que acabó con 37 años de gobiernos socialistas en 2018, entre otros motivos por la alta abstención entre votantes que tradicionalmente habían optado por la papeleta del puño y la rosa.

Con estos antecedentes resulta lógica la resistencia del actual Gobierno a pasar por un Pleno que le puede provocar una erosión importante y que va de la mano de la convocatoria de movilizaciones sindicales del ámbito sanitario para los días 10 y 17 de febrero. "Este Pleno es una puesta en escena; va sólo y exclusivamente dirigido a tumbar al Gobierno", ha insistido Juan Marín. Su compañero Elías Bendodo ha optado por retomar las críticas al "partido único de la oposición", en referencia la alianza de Vox con la izquierda, y avanzó que Jesús Aguirre dará cuenta de lo que ha hecho en la Consejería de Salud y Familias en estos tres años, pero estará "encantado de contar lo que hicieron los socialistas en los últimos diez años".