El Gobierno contabiliza 27.000 millones sin ejecutar por los ejecutivos socialistas en una década

La Consejería de Hacienda está elaborando los Presupuestos andaluces para 2019 y no deja de lanzar avisos. Serán unas “cuentas creíbles”, ha asegurado en las últimas semanas Juan Bravo, el consejero encargado de redactar el correspondiente proyecto de ley. A buen entendedor pocas palabras bastan.

Cuando el consejero se refiere a las próximas cuentas andaluzas –que deberán estar en funcionamiento en julio, según estimó– de “creíbles” o “no bonitos”, debe interpretarse como Presupuestos cortos, unos gastos públicos sin alharacas, urgentes de ser cuadrados con los ingresos, que serán menores a causa, entre otros particulares, de la reducción o eliminación de impuestos.

Preparando el terreno de esta previsible merma en las cifras presupuestarias, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, ha denunciado este martes la inejecución de 26.923 millones de euros relativos al acumulado de los Presupuestos de los últimos diez años, del que resulta un promedio anual de 2.247 millones desde 2008.

“Es fácil vender que ha habido tal subida en las cuentas de las políticas sociales si después no se gastan”, ha vendido a criticar Bendodo en referencia a los Presupuestos presentados por los anteriores equipos ejecutivos. “Eran papel mojado”, ha resumido .

El consejero malagueño ha dedicado su intervención posterior a la reunión del Consejo de Gobierno a desgajar la “política de brazos caídos” de los gobiernos socialistas, una “herencia” que repercutirá en las cuentas venideras. Y no sólo ha fundamentado Bendodo sus argumentos en la cifras no ejecutadas de los Presupuestos precedentes, sino que se basó en números vinculados a otros capítulos no menos relevantes.

El titular de Presidencia contabilizó unos 2.000 millones de euros pendientes de reintegro a cargo de subvenciones a ayuntamientos, empresas, colegios profesionales y otras entidades. “Aquí se ha subvencionado prácticamente todo”, ha zanjado Bendodo, quien ha lamentado que “nadie” se dedicara a reclamar esas devoluciones. “No había instrucción políticas para ello”, ha apostillado el consejero, quien ha llegado a definir la situación de “insólita” en comparación al control existente en otras administraciones del Estado.

Del total de los 2.000 millones a la espera de reintegro, Bendodo contabilizó 900 millones ya prescritos y 176 millones que lo harán a lo largo de 2019, según los datos expuestos en la rueda de prensa por Bendodo. Esos números arrojan un promedio de medio millón de euros diarios.

“Cada día perdemos 500.000 euros”, ha denunciado el consejero. Además, continuó el consejero, la Junta tiene además 3.400 millones pendientes de ser recaudados en materia de tributos, para cuya reclamación en muchos casos “no se habían puesto en marcha ni los procedimientos”.

Bendodo aseguró que del departamento de Hacienda ha puesto en marcha un mecanismo para reclamar todas las partidas que sean posibles, aunque advirtió de que algunas no podrán llevarse a cabo. Algunos de los entes a los que se concedieron las ayudas ya no existen, ha dicho.