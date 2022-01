Griñán publicará sus memorias en marzo

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán publicará en marzo unas memorias que eran esperadas desde hace tiempo en los medios políticos andaluces. Griñán, que fue ministro en dos ocasiones en los gobiernos de Felipe González, se retiró de la vida pública y social con motivo de su procesamiento en el juicio principal de los ERE. Desde entonces, ha guardado silencio y ha aprovechado este tiempo para publicar este libro que no es una autobiografía, en el sentido de que no abarca sus último tramo en la política.

El libro, titulado Cuando ya nada se espera, lo edita Galaxia Gutenberg, y se publicación está prevista para marzo.

Además de presidente de la Junta, la trayectoria política de Griñán ha estado ligada a importantes momentos del PSOE desde finales del siglo XX. Fue ministro de Sanidad y de Trabajo de Felipe González entre los años 1992 a 1996, y antes había sido viceconsejero y consejero de la Junta. También ocupó la presidencia de la Ejecutiva federal del PSOE durante uno de los mandatos de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Griñán protagonizó una de las campañas electorales más sorpresivas de la historia autonómica andaluza, cuando en marzo de 2012 logró quedarse a unos pocos escaños de quien se preveía absoluto ganador, Javier Arenas, líder del PP. Con 47 escaños, el socialista pudo gobernar con una alianza con Izquierda Unida. En la actualidad, espera a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condenó por malversación y prevaricación por el caso de los ERE.