IU ve a Sumar “sin techo electoral” por “el liderazgo formidable” de Yolanda Díaz

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, defendió este viernes que Sumar, la plataforma que impusa Yolanda Díaz, es una marca "ilusionante" para los votantes progresistas que no tiene "techo electoral" en los comicios generales del 23 de julio por el "liderazgo formidable" de la vicepresidenta del Gobierno.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Valero aseguró que "no concibe" una fórmula para concurrir a la cita del 23-J de la que no formen parte Podemos, IU, Más País y el resto de fuerzas implicadas en Sumar para evitar los efectos de la "fragmentación" de candidaturas, que más allá de dispersar el voto tiene un efecto "desmovilizador" para el electorado de izquierdas.

"Creo que lo que nos demandan los ciudadanos, voten a quien voten, es que las fuerzas políticas colaboren para mejorar su vida con propuestas políticas en las que estemos de acuerdo y lo lógico es que ahora mismo las fuerzas políticas del ámbito progresista se pongan a colaborar para unas elecciones en las que se juega tanto este país", añadió el líder andaluz de IU, que se mostró convencido de que Podemos, IU, Más País y el resto de fuerzas "no van a faltar a ese mandato ineludible e inexcusable".

Valero no concibe "una fórmula que no sea la de que estemos todas y todos", Valero destacó que IU "ya ha demostrado estar a la altura de esa responsabilidad histórica trabajando y empujando y confío en que el resto de fuerzas hagan lo propio" porque considera que los resultados del 28-M demuestran que evitar la fragmentación "siempre ayuda".

"Hemos tenido resultados peores allí donde se ha dado mayor fragmentación para el electorado progresista, no solo porque a veces tenga que elegir entre unos y otros y por tanto haya votos que se pierden porque no suman lo suficiente, sino también porque desmotiva a electores progresistas que cuando ven demasiada fragmentación no sienten que su voto vaya a ser útil y deciden quedarse en su casa", alertó.

En este sentido, Valero auguró que la "colaboración" en la candidatura de Sumar va a ser un "elemento movilizador y motivador para el electorado progresista" respecto a los pasados comicios municipales, al punto que ha proclamado que Sumar "no tiene techo electoral" el 23-J con una candidata para poder presidir España como Yolanda Díaz, "fácilmente reconocible y que ya está en las cabezas de la gente con la mejor valoración entre los líderes progresistas".

En su opinión, las expectativas que genera la candidatura de Sumar "no se puede comparar con coaliciones anteriores" porque supone una fórmula "superadora con un liderazgo indudablemente formidable como el de Yolanda Díaz" que permite profundizar en la "línea de colaboración" desarrollada por Podemos e IU en el gobierno de coalición durante la última legislatura.

"Esto no va a ser sólo una cosa de partidos. Sumar quiere tener a gente independiente y de la sociedad civil que no tiene ningún carné. Y ese es el gran reto que las fuerzas progresistas tienen ahora mismo que franquear. Llegar a la gente corriente, gente, mucha de ella de prestigio, que quiere estar con nosotros y no tiene el carné de ningún partido previamente", afirmó.