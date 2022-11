Inés Arrimadas sobre Ciudadanos: "Somos el único partido con cabeza, corazón y manos limpias"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este sábado que su partido es el único capacitado para hacer políticas económicas "con la cabeza, políticas liberales y políticas sociales con el corazón y además con las manos libres y limpias para no meter la mano en la caja y ni dar vergüenza a los que nos han votado".

Lo ha hecho en Sevilla, en un acto donde Ciudadanos ha presentado a más de 50 candidatos a las elecciones municipales en Andalucía, en el que ha remarcado que "todo el mundo sabe que somos un partido fiable que donde llega lo hace bien". "Lo único que tenemos que combatir es un estado de ánimo", ha enfatizado la dirigente naranja, que ha pedido a sus representantes que se den cuenta del "momento histórico" en el que está el partido.

Se ha mostrado convencida de que Ciudadanos "sigue siendo imprescindible" y de que "aquellos proyectos que sabemos que hay que hacer no los van a hacer ni el PP ni el PSOE". "Somos el único partido capacitado para hacer políticas económicas con la cabeza, políticas liberales y políticas sociales con el corazón y además con las manos libres y limpias para no meter la mano en la caja y no dar vergüenza a aquellos que algún día nos votaron", ha sostenido.

Consciente del momento que pasa su partido, ha señalado que "cuando a uno le vienen mal las cosas tiene que luchar y eso es lo que vamos a hacer, con la mirada al frente y con ganas locas de luchar por este partido que nos ha dado tanto".

En plena fuga de representantes de Ciudadanos, especialmente en Andalucía, donde han causado baja dirigentes como el exlíder andaluz y exvicepresidente, Juan Marín, ahora presidente del Consejo Económico y Social con el Gobierno del PP de Juanma Moreno, la presidenta de Cs ha ironizado: "Tengo una buena noticia para aquellos que quieran fichar talento, que les gustan muchos nuestros candidatos, en mayo vais a poder votarlos en una papeleta liberal".

Frente a la "revolución" que -según ella- puede suponer que Ciudadanos esté en el Gobierno de España, se ha mostrado convencida de que el PP y PSOE "no lo van a hacer", ya que han tenido 35 años de oportunidades y "no han sido capaces de dar el salto cualitativo que necesita" el país.

"Somos valientes, honrados, liberales y no tenemos precio", ha apostillado en referencia a los dirigentes que han abandonado Cs para quedar incluidos en los gobiernos del PP. "No estamos condenados a sufrir a PP y PSOE, hemos conseguido cosas que parecían imposibles, cosas mucho más difíciles que lo que pretendemos ahora que es mantener este espacio, gobernar muy bien donde lo hagamos, ser decisivos, y volver a relanzar el proyecto liberal".

A los candidatos a las municipales, les ha reconocido que "sé que es pediros mucho, que seáis vosotros los que tiréis del carro" en un reconocimiento explícito de la fragilidad de la marca a nivel nacional, aunque ha recordado que "en otros momentos la marca nacional ayudaba mucho".

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Díaz ha mandado un mensaje a "los mercaderes de la política, a los que tientan con traición y compran principios", y les ha dicho "podéis iros con vuestras treinta monedas de plata" porque "esta tribu liberal no se vende".

Díaz ha destacado que los candidatos de Ciudadanos en Andalucía son "los mejores", personas que "entre lo fácil y lo correcto eligen lo correcto, entre venderse al mejor postor, eligen los principios".