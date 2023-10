Javier Arenas presidirá la comisión de Reglamento del Senado y Susana Díaz será vicepresidenta de la de Suplicatorios

El ex presidente del PP andaluz Javier Arenas y la ex presidenta de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE-A Susana Díaz -ambos senadores por designación del Parlamento andaluz- han sido elegidos este martes presidente de la comisión de Reglamento del Senado, y una de vicepresidentas de la comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta, respectivamente.

El Senado ha constituido este martes sus primeras cinco comisiones de esta legislatura, donde el PP ha hecho prevalecer su ventaja en la Cámara Alta y se ha quedado con la Presidencia y la mayoría de puestos en las mesas, mientras que el resto de sitios de la dirección de estos grupos de trabajo le han correspondido al PSOE.

Arenas presidirá la comisión de Reglamento, que tendrá como vicepresidentes a Alfonso Serrano (PP) y Ander Gil (PSOE), y el resto de la Mesa lo ocupan María Ángeles García Herrero (PP) y Carmela Silva (PSOE).

La Comisión de Suplicatorios tendrá como presidenta a la 'popular' Paloma Sanz, como vicepresidentes a María Cristina Rubio (PP) y Susana Díaz, del PSOE. Completan la Mesa Carmen Pobo (PP) y Antoni Poveda (PSOE).

Según las retribuciones del Senado, los presidentes de estas comisiones percibirán un complemento de 1.614,40 euros mensuales por su labor, mientras que los vicepresidentes cobrarán 1.180,33 euros al mes, y los secretarios, 786,88 euros.

También se constituyó la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que será la encargada de fijar la fecha para que los distintos barones territoriales desfilen por el Senado para hablar sobre la amnistía, tal y como prometió el PP. La presidencia de esta comisión será para la ex presidenta de Aragón, la popular Luisa Fernanda Rudi, mientras que los vicepresidentes son Vicente Tirado (PP) y la expresidenta de La Rioja Concha Andreu (PSOE). Completan la mesa Australia Navarro (PP), Rosa Gallego (PP), Javier Remírez (PSOE) y Rosa María Serrano (PSOE). El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, también senador por designación autonómica, fue designado el portavoz del Grupo Socialista en esta comisión.

En cuanto a la Comisión de Incompatibilidades, otra de las que se ha constituido en la mañana de este martes, el expresidente de Extremadura José Antonio Monago se ha convertido en el presidente. Los vicepresidentes serán Cristóbal Marqués (PP) y Nuria Rovira (PSOE), mientras que los secretarios serán Juan Carlos Serrano (PP) y Rosa Aldea (PSOE).

La última en constituirse ha sido la Comisión de Peticiones, con Ángel Luis González Muñoz (PP) de presidente; Antonia López (PP) y Pedro Manuel Martín (PSOE) de vicepresidentes; y Raquel González (PP) y Carmen Torralba (PSOE) de secretarios.